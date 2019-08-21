嘴別人總是比較簡單！「2020 大總統」自己來選看看！（iPhone, Android）

每每接近選舉年就能在新聞媒體上看到各種奇幻的話題、誇張離奇的手段、帶風向的言論大多民眾可能就隨著風向，

一下罵這個、一下罵那個但是嘴別人總是最簡單的如果今天自己成為候選人又會如何來應對各種稀奇古怪的問題呢？

「2020 大總統」是一位開發者與小女兒所組成的超迷你團隊推出的趣味問答遊戲希望透過這款遊戲可以讓民眾理解候選人在面對各種難題時要讓人人都滿意是相當不容易的事每個回答都可能會有人支持、有人反對也許我們可以多用心觀察而不是出一張嘴來批評。

在這款遊戲中設計了四位總統候選人包含辣台妹、發財種子、柯 P 與果凍玩家可選擇一位自己喜歡的角色來進行遊戲眼看投票日就剩下三天面對民眾提出的問題該怎麼回答才能有效增加支持者、經費與投票率就是玩家需要去好好思考的部份了。

你所選擇的答案都是最後是否能勝選的關鍵到投票日那天就能揭曉誰是最後的當選人而無論是否獲勝都可以獲得「升級券」除了可幫喜歡的候選人進行升級外累積足夠的數量還能解鎖神祕的隱藏角色哦！快來一起體驗看看成為總統候選人的滋味吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 2020 大總統

2020 大總統 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： BBAPE

BBAPE 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

首先從列表中選一位你想扮演的總統候選人點擊「選好了！」就可以進入群眾問答階段。

每回合都會有三個問題可以選擇點擊「？」就能查看問題內容並由下方的選項中選擇想要回答的答案。

每次回答問題後支持者人數、資金與投票率就會因所選擇的答案不同而有增減變化。接著再繼續回答其它的問題。

不論你所選的答案是什麼總是會有人喜歡、有人討厭有時候還會因此而多了很多意外的支出造成資金大幅減少。

最後終於來到了投票的那一天直接來查看「選戰結果！」一翻兩瞪眼立即就能知道自已有沒有勝選囉！

無論是勝還是敗最後都可以獲得「升級券」可用來幫自己喜歡的角色升級可以更容易獲得勝利哦！

點入「換角/升級」就可以使用升級券來提升等級。

在「收集」裡可查看目前已解鎖的「問題」與「事件」。

點入就能查看各問題答案的選擇比例點擊「民眾的選擇」還可以透過觀看廣告來解鎖看看大家比較支持哪一個回答唷！

在遊戲中除了回答民眾的提問外有時也會穿插一些事件內容看看有些還蠻有趣的大多都很貼近實事唷！