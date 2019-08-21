「一鍵全頁截圖」網頁長截圖的好幫手，還有簡易編輯工具可以用！（Google Chrome 擴充套件）

想要把網頁畫面保存下來一般如果沒有另外安裝程式就只能使用電腦鍵盤上的「Print Screen」按鍵來截圖，

但這個按鍵只能將目前螢幕上所顯示的範圍擷取下來若網頁內容較長以往就需一張一張圖擷取再用繪圖軟體後製拼接著實有些麻煩而且也需會使用繪圖軟體才能完成。

若你使用的是 Google Chrome 瀏覽器就可以考慮安裝「一鍵全頁截圖」這個擴充套件它可以把網頁長截圖變成一件很輕鬆的事！需要截圖時只要按一個鍵程式就會自動將整個網頁的內容擷取下來等待數秒後長截圖就會出現在你眼前啦！

若需要編輯也可以利用程式提供的簡易編輯工具來做調整包含剪裁、翻轉、旋轉、繪圖加入形狀或小圖也可新增說明文字或浮水印甚至還能疊加特殊的濾鏡效果以上的編輯需求都能在「一鍵全頁截圖」中完成。如果不需要做特別的註解或是編輯就可以直接將長截圖儲存下來安裝後即可使用不需做任何的設定真的是超級方便哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 一鍵全頁截圖

一鍵全頁截圖 軟體版本： 0.0.1

0.0.1 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 348KiB

348KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 由本文提供的軟體下載網頁中將擴充套件安裝完成後就可以在網址列右側看到一個像「相機」的小圖示。需要截圖時點擊這個小圖示就能自動截圖也可以按鍵盤上的「Alt + Shift + P」組合鍵來進行截圖。

第2步 按下「相機」圖示後就會出現一個小人進度條待進度條完成後即可在新分頁中看到網頁長截圖。

第3步 在截圖分頁下方就有提供簡易的編輯工具可以使用可加入繪圖、形狀、小圖、文字或浮水印也可以裁切、翻轉、旋轉或加上濾鏡效果也有提供復原、重做的按鍵可以使用。

第4步 完成編輯後點擊右上角「Download」即可將截圖保存到電腦中。