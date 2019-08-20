[限時免費] 用「TimeShutter」每天拍一張照片，就能看見微小的變化！（iPhone, iPad）

身邊的各種人事物其實每天都有不同的變化但大多的變化都很微小，

我們不容易感受到不過若你願意每天拍一張照片長時間累積下來將這些照片依時序組合成動畫影片就能很明顯的看出變化的軌跡。

有些人會每天幫自己拍一張照片一年後再將這些照片製作成影片就可以看出這一年來自己在外觀上的變化也有人會用這個方式來幫家裡的寶寶、寵物記錄生活但要做的完美必須每次拍照都能取得差不多的角度這樣串連起來的時候才有比較的根據如果你也想嘗試這樣的記錄方式可以利用「TimeShutter」來處理。

「TimeShutter」就是一款專門用來定時記錄的拍照 App你可以設定每日、每週或每月固定提醒拍照當你拍下第一張照片之後每次要拍照時就可以在畫面上看到重疊輔助線利用它就能輕鬆的拍出類似角度的照片就算有點沒對準也可以後續再手動做調整哦！

等照片數量累積了一段時間後就可以製作成影片或 GIF 動態圖片並可依需求設定照片切換的速度除了可以用來記錄人物或寵物外也可以用來記錄植物、花卉的成長甚至是藝術品或建築的進度在程式中可以同時記錄多種不同的主題讓你可以看見各種有趣或值得紀念的變化唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： TimeShutter

TimeShutter 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Pixnbit Inc.

Pixnbit Inc. 官方網站： http://www.pixnbit.com/

http://www.pixnbit.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「TimeShutter」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後有一些相關的簡介看到最後按下「Start」。

第2步 點擊右上角的「＋」即可新增相簿主題輸入標題、敘述後還可設定提醒或是否需要密碼保護程式預設每次拍照都以第一張照片為基準你也可以開啟「Align with Previous Photo」變成對齊上一張照片。

第3步 點擊「Take Photo」拍下第一張照片可切換前後鏡頭與使用定時器拍照也可以從相簿中選用已存在的照片。

第4步 之後要再拍其它照片時就可在畫面上看到重疊輔助線可用來比對位置。點擊上方第三個按鈕可將輔助線再加上半透明的影像更容易對齊。