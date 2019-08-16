BabyCam 把閒置的安卓手機變成嬰兒監視器，無網路也能用（Android）

手機年年出新你的手機也忍不住換新嗎？家中肯定有被換下來但還堪用的安卓手機吧？除了當做備用機外也可以拿來做為嬰兒監視器使用，

不僅環保還能省下一筆可能的額外支出唷！

要把手機當做為嬰兒監視器之前需在手機中下載像「BabyCam」這類型的 App然後就能搭配另一支手機、平板、iPhone、iPad 或電腦來使用做為監視器的手機一定要安裝 App用來觀看的設備則可不用安裝但若想在沒有 WiFi 的環境下使用則兩支手機或平板就都需安裝 App。

僅可在所有設備連接相同的 WiFi 網路下才能使用所以父母外出或在公司是無法透過「BabyCam」來查看家中的嬰兒監視器畫面哦！連接成功後除了可觀看畫面外還可監聽現場的聲音、調整畫面的縮放、旋轉也能錄製影片或拍照當寶寶哭鬧但你無法立即前往時也可以透過麥克風先將自己的聲音傳送過去先試著安撫一下寶寶整體的功能算是相當完整而且操作十分簡單。

若所在環境沒有無線網路可以使用時只要使用程式中的「WiFi Direct」功能「BabyCam」就可正常運作而且程式支援同時多人連線所以爸爸媽媽阿公阿嬤只要是在同一個 WiFi 環境下的家人都能在自己的手機或其它設備上看到寶寶的畫面唷！有需要的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： BabyCam

BabyCam 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Arjona Software

Arjona Software 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0 以上版本

Android 4.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「BabyCam」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟會有一些相關的介紹說明其實可以按「Skip」跳過如果要看的話最後再按下「Done!」即可進入主畫面。

第2步 程式有提供簡體中文版本不過我下載後是英文版但另一支手機則是簡中版沒得自選但其實操作很簡單英文介面就加減用吧！還可以切換夜間模式哦！

第3步 在要當做嬰兒監視器的手機上按下「Baby」就會立即變身為監視器再將手機架好位置即可。

第4步 用來觀看的手機如果有安裝 App只要點開「Parents」就能看到監視畫面但若另一支手機不想安裝 App 則可利用瀏覽器輸入監視器畫面上方的網址就能連上觀看了。無論是用手機、iPhone、iPad 或其它的平板、電腦只要能連上相同的 WiFi就都可以看在網頁下方也有基本的控制功能可以使用。

第5步 如果家裡沒有 WiFi 的話一樣需打開手機的 WiFi 功能然後點入「WiFi Direct」先用做為監視器的手機點入「Baby」接著在另一支手機點入「Parents」就可以在下方看到搜尋到的監視器手機點擊就能連上觀看。

第6步 當「觀看端」點擊要求連線時「監視器」手機畫面上就會顯示「接受共享要求嗎？」請記得去點擊「接受」這樣「觀看端」才能看到畫面。