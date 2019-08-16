「Fishing and Life」超療癒的釣魚遊戲，還有天然的 ASMR 海浪聲可以聽唷！（iPhone, Android）

我們每天都競競業業的在工作上努力打拼總難免遇到各種狗屁倒灶的事長久累積下來，

心可是會很疲憊的如果覺得快要喘不過氣來不妨就學學「Fishing and Life」裡的男主角一般回到記憶中小時候與父親一起垂釣的海邊渡個假放鬆放鬆心情吧！

「Fishing and Life」是一款畫風很精緻而且可以為玩家們帶來平靜的釣魚遊戲跟著男主角前往美麗的海邊搭著一艘舊船用一支魚竿就能享受垂釣的樂趣。遊戲搭配著悠揚的背景音樂與天然的 ASMR 海浪聲就算不那麼認真的釣魚開著遊戲也能被一波波的海浪聲療癒心靈。

遊戲的玩法很簡單透過釣魚可以販售獲取金幣再用來幫裝備升級裝備等級越高就有機會釣到越大隻的魚當然級數越高的魚就能賣到更好的價錢。不過若有喜歡的魚你也可以將牠放入水族箱中看著魚兒在水中悠游的模樣那又是另一種可以放鬆心情的方式而且還能順便賺到一些金幣哦！

在海裡的魚種相當多有時魚餌一入水就可能被小魚吃掉還是需要一點技巧避開小魚才能釣到一些在深處的大魚唷！除了釣魚來賣之外遊戲裡也有規劃一些任務可以挑戰釣到指定的魚種還能獲得額外的獎金聽說在深海裡還有可怕的鯊魚與大鯨魚可以釣讓人感覺有點興奮啊！想體驗釣魚活動的朋友都可以來嘗試看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Fishing and Life

Fishing and Life 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Nexelon inc.

Nexelon inc. 官方網站： https://www.facebook.com/nexelonFreeGames

https://www.facebook.com/nexelonFreeGames 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

每天在水深火熱之中打滾的男主角某天真的受不了了！看著小時候與爸爸去釣魚的照片覺得懷念！毅然決然的背起釣具往海邊出發！

點擊螢幕左右兩側可控制船前進或後退。

按著右側的「投擲」鈕可將魚鉤拋出按著的時間長度可控制拋出去的力道前方會有放射圖可參考。