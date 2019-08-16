FlexClip 線上影片製作工具，大量模板、影片、音樂、字型素材任你用！

「FlexClip」是一款很不錯的線上影片製作工具對於預算不足或是對影片編輯軟體不熟悉的朋友來說是一個很得力的好幫手！除了可完全免費使用外還能匯出 1080p 的高畫質影片，

整個相當佛心。

在網站上有提供多主題的影片模板無論是想要製作行銷影片、教學影片、宣傳活動、婚禮影片或是小朋友的成長影片……等都可以找到主題相符的模板直接套用修改當然也可以選擇從零開始自己親手編製。

尤其當手邊只努力生出了文案卻缺少影片或照片、音樂等素材時「FlexClip」的龐大素材庫將可以提供更大的幫助直接從素材庫中剪取適合的影像畫面再搭配文字或錄製旁白就能輕鬆的製作出需要的影片檔而且整個編輯的過程都不會有太過困難的操作可說是相當夢幻的影片製作工具需要的朋友可以來試著用用看。

下方這個影片就是利用「FlexClip」所製作出來的除了文字之外所有的影像與音樂皆是從素材庫取得可依需求剪輯需要的片段長度文字也能隨意控制出現的時間與位置製作起來算是蠻得心應手的操作雖然不難但第一次使用的話還是得要有稍微摸索一下的心理準備哦！

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使用方法：

第1步 要在 FlexClip 上製作影片必須先進行註冊點擊網頁右上角的「Sign Up – Free」即可選擇使用 FB、Google 帳號登入或是用 Email 進行註冊。

第2步 註冊登入後就可以點擊「Create New」開始製作影片。

第3步 接著你可以從網頁中選取適合的主題模板再依需求進行編輯即可。或也可以點擊右側的「Start From Scratch」從零開始製作。

第4步 可以選擇從素材庫中加入適合的影片或是上傳自己的影像檔在影片下方還可選擇錄製旁白哦！