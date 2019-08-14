農曆七月玩，正好！來「探靈」體驗一場文字靈異冒險遊戲（iPhone, Android）

這農曆七月都快過了一半不知道大家是否都還安好呢？真的是希望世界和平啊！（雙手合十）鬼月當然還是平安無事最好但如果你覺得平平淡淡的少了一點刺激感，

可以來玩看看「探靈」這款遊戲戴上耳機跟著遊戲劇情走包準你再熱也能玩到透心涼！（啊！也可能只有背脊發涼……）

「探靈」是一款文字型的靈異互動冒險遊戲在遊戲的開頭玩家會手持一個羅盤拿著它在周圍慢慢行走移動就能探測到附近的靈體並可以利用符咒將靈體召喚到替身人偶上與之對話如果所在環境不適合移動也可以透過虛擬按鈕來進行一樣可以順利的找到靈體。

當靈體附在替身人偶後玩家就能跟祂說話在螢幕上呈現的樣子就像用聊天軟體一樣這些靈體對於自己為什麼會困在這兒都有些疑問而玩家要做的就是透過靈體回溯記憶來親自體驗祂們當時的遭遇看是否能幫助祂們找出更多的線索不過在體驗期間玩家可以做出不同的選擇也許就有機會改變靈體的結局但選錯了就會變成自己被困在其中哦！

遊戲共有 12 個關鍵線索與 20 個不同的結局等待玩家們來收集靈體的角色很多元化每個人的遭遇也都不同透過這款遊戲你還能了解更多與靈異有關的資訊玩起來真的有點毛毛的呢！膽子不夠大的朋友請小心下載喔～喔～～喔～～～

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 探靈

探靈 軟體語言： 繁體中文,簡體中文

繁體中文,簡體中文 開發人員： Gleepal Games

Gleepal Games 官方網站： http://tl.jysyx.net/

http://tl.jysyx.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

玩遊戲前建議接上耳機可以更有身歷其境的感覺。點擊「開始探靈」就能看到一封解說信不過其實看完信後並不知道該怎麼玩啊！

預設的羅盤操作模式是「陀螺儀」可起身四處走動尋找靈體如果不方便的話可以點擊下方改為「虛擬按鈕」使用左右兩側的箭頭也可以模擬移動。

當感應到靈體的時候畫面會像左圖這樣羅盤也會開始震動上方出現符咒後就可以點擊讓靈體附在替身人偶上。接著點擊「香」才能與靈體進行對話。

對話的方式就像聊天軟體點擊螢幕任一處可繼續播放對話內容有時會提到一些小時候曾聽過的靈異遊戲像是半夜對著鏡子削蘋果可以看到前世的自己。（其實我聽到的版本是可以看到未來的另一半啦～傳說總是這樣有不同的版本但基本的架構是差不多的。）雖然是有點恐怖的靈異遊戲但對話內容有時候還蠻逗趣的讓大家在玩的時候可以稍微緩和一下心情。

無論請到哪一個靈體基本的玩法是差不多的總之聊一聊就會詢問玩家要不要親自體驗看看靈體的情境此時點擊替身人偶上的符咒就能通靈直接進入祂的記憶。

在通靈當中玩家有機會做出選擇不同的選擇將會產生不同的結局哦！

在遊戲中提到要搜尋資料或影片都會真的模擬出如左圖的搜尋畫面你也可以選擇要不要再繼續深入探究。（而這遊戲提到的事件似乎都煞有其事！有獲得梁靜茹給的勇氣的朋友可以真的去搜尋看看。）（我搜了但我不敢點開來看！）（靜茹你勇氣給的不夠啊～～～）

總之在遊戲當中隨著你的選擇不同有機會可以獲得不同的線索或是解鎖結局這些都可以在「成就」裡查詢到哦！膽子大的朋友快一起來體驗一下吧！