在俗稱PC的一般個人電腦中，如果你要用光碟片開機來重灌電腦、讓電腦執行系統安裝程序之前，大部分都必須先到「BIOS」裡面去設定要使用哪個硬碟或哪個光碟機來啟動系統或執行系統安裝程序。有光碟機的話可設定為光碟開機，部份比較新的主機板還可支援USB隨身碟開機，這些都可以在開機時的選單或BIOS裡面做設定。

以下我們簡單的介紹兩種讓PC個人電腦以CD或DVD光碟片開機的方法，由於每台電腦的BIOS廠牌或版本都不太一樣，不同廠牌主機板的開機畫面也不會完全一樣，所以有可能下面展示的畫面會跟你家電腦所呈現的畫面不太一樣。不過就算畫面不太相同，操作方式也都大同小異，請仔細看看下面的操作方法，並依照你的螢幕中所出現的提示或說明來做，應該就不會有問題了。

電腦開機時，選擇開機磁碟機的方法至少有兩種，第一種是比較新的主機版才有的「快速開機選單」，第二種是一般主機板都會有的BIOS調整功能。如果你的電腦有「快速開機選單」功能的話，可以直接按快速鍵選擇開機裝置，沒有的話才依照後面的設定方法來調整BIOS、修改電腦開機順序。

一、使用「快速開機選單」來選擇開機裝置

第1步 如果你可以在開機時看到「BOOT MENU」或「BBS POPUP」之類的提示訊息，表示你的主機板有內建「快速開機選單」的功能，一般都會是在開機時的第一個畫面出現如下圖的提示，此時請按一下鍵盤上的〔F8〕或其他指定的按鍵（請依照螢幕上的指示，每台電腦都不同），即可開機快速開機選單。

第2步 出現「Please select boot device:」視窗後，我們可以使用鍵盤的↑、↓上下鍵來移動反光棒，選擇你要開機的磁碟機，如果是要由光碟機開機可以選擇「CDROM：xxxxxx」這個選項，選好之後再按下〔Enter〕按鍵即可以你指定的裝置開機。

二、調整BIOS設定，選擇使用CDROM光碟片開機

如果你的電腦沒有如同前面所提到的「BOOT MENU」功能，那就得使用下面介紹的方法到BIOS設定頁面中調整電腦開機時選用磁碟機的順序。由於每台電腦的BIOS廠牌或版本可能會不太一樣，不過操作方式都是使用鍵盤上、下、左、右...等方向鍵與〔Enter〕鍵來操作。

第1步 當電腦開機、出現第一個畫面時，請依照畫面中的指示按一下鍵盤上的〔DEL〕鍵，進入BIOS設定畫面。其他廠牌的主機板或筆記型電腦可能會是〔F12〕或〔F7〕等按鍵，請仔細找找看有沒有「Press XXX to run Setup」之類的提示文字。

附註： 部份主機板可能會以該廠自行設計的LOGO圖為開機畫面，一樣會在畫面下方顯示進入BIOS設定頁面的方法。

第2步 進入BIOS設定頁面後，請用鍵盤←、→左右鍵在畫面最上方的選單中選擇「Boot」這個設定頁面（Boot是開機的意思）。接著再用↑、↓鍵盤上下鍵選取「Boot Device Priority」這個項目，找到之後再按一下〔Enter〕鍵進入。

第3步 找到「1st Boot Device」這項目，按一下〔Enter〕鍵開啟設定視窗，此時請用鍵盤上下鍵↑、↓選取「CDROM：XXXXX」這項目(每台光碟機的名稱都會不同，只要確認是CDROM即可)，然後再按一下〔Enter〕。

第4步 確認將「1st Boot Device」第一開機順位設定為CDROM之後，接著我們必須設定第二開機順位為專門用來安裝系統用的硬碟機，請將反光棒移動到「2nd Boot Device」再按一下〔Enter〕鍵進入，並選擇你的硬碟機的型號（前面會有HDD：之類的文字敘述）。

注意！ 如果沒有設定好「硬碟開機」的選項，那以後當我們開機時就無法從已安裝作業系統的硬碟機來啟動電腦了，所以這邊的開機順位一定要選擇、設定正確。如果你有很多個硬碟同時裝在電腦裡，連自己都分不清楚哪個是系統碟、哪個是資料碟的話，建議最好先把其他硬碟拔掉，只留安裝系統用的那一個，等安裝好系統之後再裝回去，這樣就不會搞亂了。

第5步 設定完成後，請用鍵盤←、→左右鍵選取「Exit」這個選單，選擇「Exit & Save Changes」項目之後在上面按一下〔Enter〕鍵，然後再按〔OK〕確定儲存目前設定值並讓電腦重開機。重開機之後，記得將可開機的系統安裝光碟放到光碟機中，電腦便可自動讀取安裝光碟裡的系統安裝程序，開始安裝作業系統。

當我們依照上面的方法設定好BIOS的功能後，以後每次開機時，電腦都會自動先選取光碟機來開機，如果光碟機裡面沒有可開機光碟片的話，則會以第二順位的硬碟機來開機。

日後當我們安裝好作業系統後，可以再回到BIOS裡去修改設定，讓電腦恢復以硬碟開機為最優先順序。不過就算不改回來也沒關係，只要開機時光碟機裡面不要放可開機的光碟片，電腦就不會自動以光碟片來啟動系統安裝程序囉。