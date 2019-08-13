如何解決 YouTube「影片已暫停，要繼續觀賞嗎？」的擾民問題？（Chrome, Firefox 擴充套件）

有些人無論是在工作、唸書、閱讀、打掃或是放空……等時刻都喜歡用電腦打開 YouTube 播放音樂影片當作背景音樂來聽，

但是經常隔了一段時間就會發現音樂突然停了下來只好先放下手邊的事去看看發生什麼問題。

當看到 YouTube 網頁上顯示「影片已暫停要繼續觀賞嗎？」內心就會想大喊：「要啊！誰叫你停下來的！」。接著需手動點擊後才能再繼續播放然後再隔一段時間又要再來一次雖然 YouTube 這樣的設計有它的用意但對我們使用者來說還真是挺擾民的。

如果不想要再被這個問題給中斷了音樂你可以考慮安裝「YouTube NonStop」這個擴充套件其提供 Google Chrome 與 Firefox 兩個版本如果你是使用這兩種瀏覽器就可以下載使用。不過它的作法並不是讓詢問視窗不出現而是在該視窗出現時它會自動點擊確認讓影片可以繼續播放。不想聽音樂時被中斷的話可嘗試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： YouTube NonStop

YouTube NonStop 軟體語言： 英文

英文 官方網站： https://github.com/lawfx/YoutubeNonStop

https://github.com/lawfx/YoutubeNonStop 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 軟體下載 ：Chrome 版本、Firefox 版本

使用方法：

第1步 從本文「軟體小檔案」所提供的軟體下載網址中將擴充套件下載並安裝後就可以在網址列右側看到「YouTube NonStop」的小圖示。

第2步 切換到 YouTube 網頁時該「YouTube NonStop」的圖示就會變成紅色表示運作中。這樣就不用擔心音樂會被強迫中斷囉！

安裝完後如果發現沒有效果有網友分享可先將該擴充功能關閉後再重新啟動有相同問題朋友可以試試看。