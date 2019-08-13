「繪本逃脫遊戲」在日本童話故事中，體驗解謎的樂趣！（iPhone, Android）

還記得《逃離公司》這系列的逃脫遊戲嗎？搞笑不斷的劇情加上微燒腦的謎題讓人玩得輕鬆又愉快而這款「繪本逃脫遊戲」也是同一開發商 WORKS INC. 所推出的遊戲，

不過這次是以日本童話故事為主題讓玩家們在遊戲之餘還能順便複習一下故事的內容哦！

「繪本逃脫遊戲」包含了三個童話故事分別是《桃太郎》、《白鶴報恩》以及《開花爺爺》遊戲玩法是在故事中會出現各種的障礙來阻止故事的進展玩家必須想辦法想把這些障礙排除讓故事可以繼續下去。

遊戲總共有 24 個關卡繪本風格讓整個遊戲玩起來更溫馨與同公司出品的遊戲一樣除了收集正確的過關圖片外關卡中還有更多失敗的畫面等著玩家們所以記得認真過關外也要多多嘗試找出各種趣味的 NG 畫面哦！

基本上遊戲的難度並不高多玩個兩三次大概都是可以靠自己摸索過關的但如果真的遇到覺得困難的關卡也可以透過觀看廣告來取得提示遊戲支援繁體中文介面所以玩起來算是蠻輕鬆的囉！喜歡逃脫解謎遊戲的朋友可以來挑戰看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 繪本逃脫遊戲

繪本逃脫遊戲 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： WORKS INC. Japan

WORKS INC. Japan 官方網站： https://apps.wrx-inc.com

https://apps.wrx-inc.com 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲一開始有前導故事簡單來說就是一位喝醉的男人不小心掉進了童話繪本的世界然後在繪本裡展開了冒險。

點擊「START」進入關卡列表每個故事都有 8 個關卡就從桃太郎開始吧！

每個關卡都有個過關目標例如第一關就是要「培育桃子」玩法就如同一般的逃脫遊戲點擊畫面上在意的地方然後取得道具正確使用即可過關。當然有時候還是會按錯而獲得 NG 畫面不過沒關係收集這些 NG 畫面也是遊戲的另類任務哦！

成功解謎後在畫面右下角會顯示「翻頁」點擊就能過關了。若關卡有多個場景畫面記得要到最右邊的畫面才會看到「翻頁」哦！

如果遇到難解的謎題可以點擊右上角的「Hints」觀看廣告（需連網）後取得提示。

在關卡列表點擊右上角的圖示可進入「相簿」所有收集到的過關或 NG 圖片都會存放在這裡。可以用來確認自己有沒有錯過什麼精彩的劇情哦！