「Just Dance Now」用手機與電腦、電視、平板連線，與多人一起跳舞競賽！（iPhone, Android）

「Just Dance Now」是一款推出已久的體感跳舞遊戲只要用手機與任何可上網的電腦、電視或平板進行連線就可以享受跳舞競賽的樂趣！非常適合颱風假（嗯？）、週末假日與家人朋友一起玩！

目前已有超過 500 首的舞曲可選擇，

使用方式很簡單而且可多人同樂無上限每位要參與的玩家都必須在手機裡下載「Just Dance Now」的 App接著利用電腦、電視或平板開啟「Just Dance Now」的網頁後大家連線進入同一個 Dance Room就可以把手機當作體感器開始群魔亂舞啦～

跳舞時需將手機拿在手上雖然主要是感應手的位置不過大家還是要認真跳才好玩隨著動作的正確性越高分數就越高整首歌跳完最後就會公佈總排名無論是自己一個人當運動跳還是多人一起同樂都很不錯！

程式在雙平台都可以免費下載初次使用可獲得 200 枚的金幣每跳一首歌需花費 100 枚然後免費金幣 24 小時才會再補充等待時間其實有點漫長如果真的很喜歡就可以考慮它的付費訂閱方案有一天、一個月、三個月與一年這四種時間可選擇訂閱後就能無限跳個過癮囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Just Dance Now
  • 軟體語言：英文,日文,韓文……等
  • 開發人員：Ubisoft
  • 官方網站：https://www.justdancenow.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

第1步 初次使用先同意使用者許可協議與隱私政策接著會有簡單的使用說明需使用手機搭配螢幕。

 

第2步 接著選擇一首喜歡的舞曲然後選擇要連線何種螢幕。

 

第3步 這邊我選擇的電腦所以就可以看到該怎麼讓手機與電腦進行連線。在電腦打開「JustDancenow.com」的網頁然後將網頁左上角的 Dance Room 號碼在手機端輸入後就能成功連線。

 

第4步 接著就可以看著電腦螢幕的畫面跟著音樂一起跳舞記得把手機拿在手上才能感應計分哦！

 

第5步 完成後螢幕上就會顯示得分排名手機上也會有個人的成績與升等資訊。

 

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