[限時免費]「Gamik」全景圖切割器，完美上傳 Instagram！（iPhone, iPad）

看到美景在眼前時總是會想拍個幾張全景照片留念但是這樣的全景照如果想要分享到 Instagram，

照片就會被縮得太小許多細節都看不清楚不過只要利用像「Gamik」這類型的全景圖切割器就能將照片完美呈現囉！

只要將需切割的全景照片丟入程式就可以選擇要切分成 2 塊、3 塊或 4 塊調整好要切割的範圍後程式即會自動將照片切割後儲存多張 1:1 的照片並可直接連結開啟 Instagram 將照片立即分享出去。

在分享時記得要選取「多張相片」模式並依序選取切割後的照片就能將全景照片上傳在 Instagram 瀏覽時左右滑動就能看到無接縫完整的全景照片囉！「Gamik」目前限時免費中想嘗試看看的朋友手腳要快了！

使用 Android 手機的朋友如果也想在 Instagram 分享全景照片可參考這款「Stack」照片切割器哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Gamik

Gamik 軟體語言： 英文

英文 開發人員： ThirtyFive Inc.

ThirtyFive Inc. 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Gamik」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊左下角的「＋」從相簿中選取要切割的照片。

第2步 點擊「剪刀」圖示就可以循環切換要切割的張數可選擇 2~4 張。照片的部份可縮放、移動調整到想要的範圍後就可以按下「Cut and Save Photo」。

第3步 完成切割後可在右下角左右滑動預覽效果點擊預覽圖則可直接連結開啟 Instagram 進行分享。

第4步 分享時記得選擇「多張照片」模式然後由左至右依序選取切割的照片。

第5步 成功上傳後向左滑動就能看到無縫完整的全景照了。