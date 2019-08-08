Vectorify da home! 單純又有點可愛的手機桌布產生器（Android）

「Vectorify da home!」是一款手機桌布產生器以純色的背景加上一個向量小圖就能製成一張手機桌布你可以自訂背景與向量圖的配色，

或也可以使用程式中預設好的配色組合製作出來的桌布看起來很簡單但又可愛可愛的！

所提供的向量圖非常多樣化包含各種可愛的動物、愛心、星形、氣球、咖啡杯、雨傘、天氣小圖、生活用品、表情符號……等近 160 種的小圖另外有 20 多種的配色組合可選用設定完成可直接設置為主畫面及螢幕鎖定畫面的桌布。

不過與一般的桌布程式不同「Vectorify da home!」不會在手機中儲存所製作的桌布圖片所以不需存取權限可安心使用但只要移除主程式所做的桌布設定也會一併消失唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Vectorify da home!

Vectorify da home! 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ivan D’Ortenzio

Ivan D’Ortenzio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Vectorify da home!」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 下載安裝後開啟就可以在上方選取喜歡的向量小圖向左滑動可以看到更多不同的選項。

第2步 在「Presets」項目中有預設 20 多種的配色組合可直接點選套用。

第3步 點擊「Background」或「Icon」則可自訂顏色。每一個主色裡都包含多種深淺的選擇或也可以向左滑動自行調配出想要的顏色。

第4步 完成設定後點擊右下角的「V」再點擊右上角的「設定桌布」即可選擇要設定為「主畫面」或「主畫面和螢幕鎖定」一起設定。

純色的背景與簡單的小圖看起來是不是有點可愛呢？