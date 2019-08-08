玩著色、改造新的家！「Gallery」複合式填色家居設計遊戲（iPhone, Android）

所謂的複合式遊戲就是將兩種以上不同類型的遊戲結合在同一款遊戲當中例如以往介紹過的「夢幻花園」以及同系列的「夢幻家園」都是三消加上裝飾設計的複合式遊戲，

而本篇要介紹的「Gallery」是將著色遊戲與家居設計結合透過完成著色遊戲來獲得家居設計需要的星星元素整個遊戲有精緻的 3D 動畫內容與豐富的對話互動玩起來會有種好像在看動畫影片的感覺。遊戲中的女主角是對畫畫充滿熱情的畫家某天決定離開一成不變的工作與男友搬到一間老房子想要一邊盡情的作畫、一邊改造夢想中的家。

遊戲中有數百幅漂亮的圖片可以讓玩家們滿足著色的癮畫作的複雜度會越來越困難可不是簡單填填色就能輕鬆過關的！隨著難度的提升還會有限時關卡出現不過關卡中有一些輔助道具可以使用例如可以大範圍填色、協助找到特定填色格位置……等來幫助玩家過關。

遊戲融合了繪製、翻修、裝飾與愛情故事包含多種不同風格的圖片有幾何藝術、像素風格與低多邊形……等玩起來很有樂趣無論是喜歡著色還是家居設計都很適合來玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Gallery

Gallery 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Beresnev Games FZE

Beresnev Games FZE 官方網站： https://beresnev.games/

https://beresnev.games/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.3 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲就會自動播放前導故事製作的很精美但如果不想看的話可點擊右上角的「SKIP」跳過。

點擊「開始玩」進入遊戲主畫面。

女主角米婭與男友搬到了新家不過這個房子破舊不堪需要好好的整修一番。

但在開始整修前需先完成著色遊戲來取得「星星」。每個著色卡關下方都會有可用顏色依數字填入上方的圖片中。

還可以用兩指斜拉放大更容易看到細節。

接著陸續將整個圖片全數完成即可過關並可獲得金幣與一顆星。

獲得裝修用的星星後就可以到左下角的筆記本中查看任務。

用星星一一的完成指定的任務就能將整個家變得美侖美奐囉！

每個任務都會給玩家三種設計風格可選擇不過有時某些選項會需要花金幣才能使用。

遊戲中不時會出現對話有時候還會讓玩家來選擇回應方式增加遊戲的互動性。

每次進入關卡會需要扣除體力值若用盡就需等待時間自動回復才能再繼續著色。

在關卡中有一些輔助道具可以使用在特別的狀況下可以幫助玩家更順利的過關。

除了裝修老房子之外之後也會需要裝修畫廊唷！