「Double Tap」指紋鎖可正常運作的雙擊關閉螢幕工具（Android）

有些手機可能原本就有內鍵雙擊關螢幕的功能只要在主畫面上雙擊就能輕鬆又快速的關閉螢幕可減少實體按鍵的使用次數，

相當的方便。如果你的手機沒有支援這個功能就可以下載「Double Tap」來輔助使用。

它支援兩種雙擊關螢幕的方式一種是在「主畫面」上雙擊另一種則是可以雙擊導航列的「首頁」按鈕來達到關螢幕的目的這樣無論目前手機停留在什麼樣的畫面當中都是可以輕鬆關螢幕的唷！

而除了關閉螢幕外它也提供兩種方式可以開啟螢幕一種是按音量鍵喚醒一種是將手機由水平變成垂直角度就能自動喚醒手機不過後者是屬於高級版本才能使用的功能。整體的設定方式非常簡單而且指紋鎖也可正常使用有需要的朋友可參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Double Tap

Double Tap 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Vina Space

Vina Space 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Double Tap」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次使用須先給予兩個所需的權限。

第2步 最後按下「啟動」即可進入設定畫面。依個人的喜好來做選擇就可以了建議紅框兩個關螢幕的方式都可以開啟。

第3步 因為預設雙擊關螢幕時會有震動回饋如果不想要的話可到「個性化」中關閉。若覺得雙擊的動作太敏感則可以將「點擊延遲」減少至 150ms。設定完成後在主畫面雙擊或是雙擊 Home 鍵就都可以快速關閉螢幕囉！