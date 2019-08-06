「天國旅立」畫風超唯美的故事繪本冒險遊戲（iPhone, Android）

「天國旅立」是一款畫風相當精緻唯美的故事繪本冒險遊戲在 App Store 與 Google Play 雙平台都獲得玩家的一致好評搭配優美的背景音樂，

與帶點逗趣的劇情對話讓整個遊戲玩起來十分輕鬆愜意。

在故事中玩家所扮演的是生長在世外草原名為「小風」的小女孩為了不讓「記憶之樹」枯死透過樹精的引導需到各個不同的星球收集記憶碎片每次的旅程都有機會找到記憶碎片但有時可能只能獲得「手信」因此為了儘早讓「記憶之樹」復活得努力的收集才行。

每次的旅程都會花費許多時間此時可以使用「蒲公英」讓小風立即回來但若蒲公英數量不夠的時候就只能乖乖的等待了。有時小風還會帶回意外的訪客只要提供他們喜歡的手信他們就會回報特殊的禮物給你有玩家說玩起來的感覺跟《旅行青蛙》有些相似不過「天國旅立」的故事性較強所收集的每一個記憶碎片都藏著一段故事碎片收集的越多越能從中了解小風所在的世界唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 天國旅立

天國旅立 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： yanSquareHeaven

yanSquareHeaven 官方網站： https://www.facebook.com/yansquareheaven/

https://www.facebook.com/yansquareheaven/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.3 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會先教玩家採收「蒲公英」。蒲公英會自行生長三不五時就要記得來收一下哦！

接著傳送台上的水晶（也就是樹精）就會開始引導玩家進入遊戲最主要的區塊。

進入傳送台前往其它的星球收集記憶碎片每回出發都需要花費一些「蒲公英」。

出發後可點擊傳送台使用「蒲公英」加快小風的旅程不過一個小時只能使用 10 次的光速旅行。（用完可看廣告來取得更多使用次數）

小風回來後就可能會帶回收集到的記憶碎片或是手信有時也會有訪客跟著她回來哦！

所有收集到的記憶碎片都會被保存在「記憶之樹」裡點入就能看到碎片每張碎片裡都有存著一些記憶點開即可查看。

每一個訪客都有兩種喜歡的手信不同的組合可獲得不同的回禮大家可以自行拼湊看看。

除了定時回來採收蒲公英外達成遊戲裡的任務也能一次獲得大量的蒲公英。基本上遊戲沒有任何壓力也沒有限時的要求玩家可以依照自己的空閒時間來進行遊戲玩起來既輕鬆又自在唷！