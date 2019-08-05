不用手，只用臉！「變臉」自拍遊戲，小心五官回不來啊～（iPhone, iPad）

「變臉」是一款完全不需用到手的遊戲裡頭的所有操作都要靠你的臉才能執行死命的點擊螢幕是不會有任何反應的哦！也因為必須能進行臉部的表情辨識，

所以只有配備前置原深感測相機的手機才能玩。

遊戲蠻適合跟家人朋友聚會的時候一起玩因為一個人會有點孤（ㄓˋ）單（ㄓㄤˋ）總共只準備了 9 個關卡遊戲開始時會在螢幕上出現一個 emoji 表情符號玩家需試著做出相同的表情做對才能再進行下一個過程中會同時記錄花費時間看誰可以最快完成 9 個表情的挑戰！

遊戲結束後還可以保存遊戲截圖會將玩家的 9 個表情做成一張九宮格圖就能看看誰的表情最到位誰的表情最搞笑啦！題目的表情符號其實都不會太困難但是第 3 個一直是我的卡關魔王每次都做到讓我懷疑人生有興趣的也請挑戰看看我 14.87 秒的最佳記錄一起眼歪嘴斜吧！XD

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 變臉 – 面容控制的自拍遊戲

變臉 – 面容控制的自拍遊戲 軟體語言： 繁體中文,簡體中文,英文

繁體中文,簡體中文,英文 開發人員： Tao Zhang

Tao Zhang 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上（適用型號請見 App Store 程式資訊欄說明）

iOS 12.0 以上（適用型號請見 App Store 程式資訊欄說明） 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「變臉」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

第一次開啟遊戲會先請你做出一個表情符號確定一下是否能成功辨識。進入首頁後做出下方吐舌頭的表情即可開始遊戲。

倒數 3 秒後就會開始計時依畫面中的表情符號來做出相同的表情程式判斷相符才會再進入下一個表情符號。9 個都做完後就會記錄完成的總秒數做出吐舌頭表情即可儲存剛剛的表情九宮格。