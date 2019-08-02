影片瘦身不失真！「視頻壓縮」節省儲存空間、分享更快速！（Android）

現在手機拍照錄影的功能越來越好解析度越來越高但相對的檔案容量也越來越龐大，

不但會變身為吃儲存空間的怪獸外想要分享或上傳也是一種漫長的等待這時就會需要來幫影片壓縮瘦身一下囉！

「視頻壓縮」是一款多功能的影片編輯器主打的功能就是可在確保畫質的前提下壓縮影片的檔案大小另外也支援基本的剪輯、快轉、提取音檔、圖片批次壓縮……等功能可以幫愛拍照錄影的朋友節省許多儲存空間。

操作相當簡單而且就算是沒有任何編輯概念的人也能使用。選擇想要壓縮的影片後會分別列出高質量與低質量的數十種壓縮選項你可以參考壓縮率、解析度或是從檔案大小來做選擇當然壓縮的強度越高影片的畫質就會越低但說實在的從手機上來看幾乎是看不出差別的哦！有影片瘦身需求的朋友可以考慮下載來使用看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 視頻壓縮

視頻壓縮 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： MobileIdea Studio

MobileIdea Studio 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「視頻壓縮」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式即會自動列出手機中含有影片的資料夾從資料夾中找到需要壓縮的影片每個影片都會標示出它的檔案大小。

第2步 選擇要編輯的方式壓縮、剪裁+壓縮、快轉、提取音檔。若選擇單純壓縮影片就可以再從高質量、低質量的列表中選擇想要的壓縮條件。旁邊都會列出壓縮後的預估檔案大小如果選項都沒有適合的也可以到「自定義」中手動自訂。

第3步 選擇壓縮項目後就會開始執行此時可跳離程式去做其它的事。壓縮完成後就會播放壓縮後的影片並可直接選擇分享。

第4步 若選擇「剪裁+壓縮」則可先使用下方的進度條來設定要裁切的範圍再按下「壓縮視頻」就能再選擇想要的壓縮條件。

第5步 「視頻快進」可選擇想要快轉的速度；點擊「提取 MP3」的話就會直接將影片音訊轉存為 MP3 格式。

第6步 若想要幫照片瘦身的話可在上方切換到「壓縮照片」一樣從資料夾中選取照片可批次處理多張照片。

第7步 設定壓縮質量與解析度後按下「壓縮照片」壓縮後的照片會另存在「IdeaPhotoCompressor」資料夾中。