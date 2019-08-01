「Summit Way」山丘橋樑鬥智遊戲（iPhone, Android）

「Summit Way」是一款益智解謎遊戲沒有華麗的聲光效果也沒有多豐富的畫面設計，

但確實頗為燒腦！玩家需幫一座座孤立無援的山丘接上木造橋樑並形成一個環狀圈讓每一個山丘都能相通但每一座山丘都只能一出一進無法接上第三條橋樑。

遊戲共分為 10 個主題地區共 72 個關卡一開始的難度相當平易近人只要完成環狀通道即可過關但之後會開始限制木頭的使用量遇到有城鎮佔據的山丘時還得付出食物才能通過造橋之路將會越來越困難！

山丘有高有低、有遠有近相距太遠的山丘是無法相連的有時也必須先經過某些山丘收集需要的東西後才能再繼續向前進該怎麼安排最佳路徑就是開發者要給玩家們的考驗囉！喜歡動動腦的朋友可以一起來燃燒一下腦細胞哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Summit Way

Summit Way 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Alexis Laferriere

Alexis Laferriere 官方網站： https://xymus.net/summitway/

https://xymus.net/summitway/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.1 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 8.1 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

每個關卡進入時上方都會有相關的說明。第一關就是要將三個山丘連接起來就可以過關了。

之後會開始加入一些挑戰例如用越少的木頭才能獲得越多的星星這時就得觀察山丘之間的距離規劃好最加路徑才能獲得所有的星星哦！如果像我亂連一通就只能拿到 2 顆星啦～

不同高度的山也會形成連接的障礙。山的高度可以從顏色來判斷哦！

兩個山丘之間如果有被其它的山丘阻擋也是無法成功連結的。

接著會慢慢的加入更多有趣的元素例如需要經過有森林的山丘取得更多的木頭；或是要先收集食物才能通過有城鎮的山丘。想要完美的過關就需找出最完美的路徑哦！