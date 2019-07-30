AI Img Enlarger 低解析度小圖，放大不失真！

在運用圖片來做設計的時候若遇到手邊的圖片素材解析度不足時真的會有點頭痛，

一旦想放大使用圖片就會變得模糊不堪或是出現鋸齒狀有時還得因此改變設計或是需要想辦法用修圖軟體讓圖片可以清楚一點反而花費更多額外的心力去處理圖片的問題而不是在設計上。

「AI Img Enlarger」這個網站提供了一個相當不錯的解決方案它可以利用 AI 人工智慧將低解析度的圖片放大而不失真可將圖片 2 倍或 4 倍放大而且完全免費、免註冊！

不過網站可處理的圖片有一些限制圖檔大小不可超過 3MB、長寬尺寸需在 750×800 之間的 jpg, jpeg, png 格式。上傳圖片後有四種模式、兩種倍數可選擇若想要真的轉出很高質量的大圖需選擇「High-Grade」模式但就需要花費較多的時間來轉換但相信我等待是值得的。

完成轉換後可另開網頁預覽放大後的圖片再按滑鼠右鍵將圖檔儲存下來即可效果真的相當不錯經常收到小圖素材的朋友一定要把網站加入最愛啊～

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網站名稱： AI Img Enlarger

AI Img Enlarger 網站網址：http://imglarger.com/

使用方法：

第1步 開啟網站後直接將要處理的圖片拉入網頁或是點擊「SELECT FILES」從電腦資料夾中選取圖片。

第2步 選擇要使用的模式如果想要細緻一點就可以選擇「Hihg-Grade」但會比較花時間接著選擇放大倍數後按下「Start」。

第3步 完成後點擊「Preview」就可以另開新頁看到放大後的圖片。按滑鼠右鍵就可以將圖片另存新檔囉！

最後來看看 Before 的原圖放大與 After 由 AI 高品質放大的差別吧！