[限時免費] Real Bokeh 夢幻照片速成編輯器（iPhone, iPad）

想要讓照片看起來有仙氣除了照片主角本人要夠仙外在後製時加入一些散景效果也是可以讓照片瞬間提升夢幻感的好方法！限時免費中的「Real Bokeh」就是一款專門幫照片加入散景的編輯器。

其提供 36 種美麗的散景圖形，

包含常見的心形、星形、圓點、泡泡外還有一些聖誕節、冬季主題……等可以選擇每個散景圖形皆有四種尺寸大小如果想要更隨興自然一些就可選用「Mixed」隨機出現不同的尺寸。

散景會依照手指的繪製路徑出現你可以將它們加入在任何想要的地方並可自由搭配不同的配色。另外有 30 多種的漏光效果與 20 幾種的濾鏡都能快速的讓照片看起來更漂亮、更睛哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Real Bokeh

Real Bokeh 軟體語言： 英文

英文 開發人員： MobiLab Co., Ltd.

MobiLab Co., Ltd. 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Real Bokeh」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 點擊左上角的按鈕從相簿選取照片。

第2步 可先進行簡單的裁切、旋轉、翻轉等編輯。接著就能試著在照片上滑動畫出散景的路徑。

第3步 點擊左下角的按鈕可展開散景圖形選單上方可選擇圖形的尺寸「Mixed」則會隨機混合出現不同的尺寸。

第4步 點擊「調色盤」可選擇多種不同的顏色組合。

第5步 有需要的話可再加入漏光或是濾鏡效果。

第6步 點擊右下角的箭頭可無限撒銷上一步長按則可清除所有的效果。完成編輯後點擊右上角的「V」即可選擇儲存或分享。