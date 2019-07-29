「Hilda Creatures」不可以太常打開的可愛生物收集遊戲（iPhone, Android）

「Hilda Creatures」是一款美式畫風的可愛休閒遊戲遊戲內容是根據 Luke Pearson 的熱銷漫畫系列和 Netflix 原創影集所創作出來的玩家最主要的任務就是要收集各種夢幻又神祕的生物！

它的玩法與一般的遊戲很不一樣，

不求快也不需要玩家一直掛在遊戲上因為遊戲裡的這些生物都很害羞平時都躲藏在山林曠野之中需擺放一些物品才能將他們引誘出來但是擺放後就得離開遊戲如果一直盯著看他們是不會出現的哦！絕對不能操之過急要像姜太公釣魚一般靜靜等待著讓願者上鉤。

過一陣子再回來看看誰被吸引過來有可能是一位小精靈也可能是一隻毛絨絨的瓦浮或是一頭巨大的山怪總之出現訪客後就能獲得一些橡子並可以與他們互動例如聊聊天、餵食或是摸摸頭最後再幫他們拍張照收藏在「友誼之書」中就能結束這場短暫的親密接觸。

透過與生物互動就能提升玩家等級有時候商店的木頭人老闆還會派發任務給你完成任務就能獲得獎勵哦！整體來說算是黏度蠻低的遊戲過程不會需要花費玩家太多的時間只要在收到通知時打開遊戲看一下就可以了玩起來相當輕鬆哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hilda Creatures

Hilda Creatures 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： BIGUMAKU Ltd

BIGUMAKU Ltd 官方網站： http://www.bigumaku.com/

http://www.bigumaku.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

進入遊戲後預設為英語介面點擊右上角可進入設定可將介面改為中文。接著點擊「曠野」進行遊戲教學。

最初開放的場景是「希達的老家」之後隨著玩家等級的提升就能用橡子解鎖更多不同的場景。

接著點開「背包」會發現裡面什麼都沒有可以點擊「與木頭人交易」用橡子購買一些物品。

購買後就能將物品擺放在標示處。