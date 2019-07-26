PDF Replacer 批次搜尋/取代多個 PDF 檔中的文字

一般的 PDF 閱讀器或簡易編輯器中頂多提供搜尋功能並沒有辦法直接搜尋+取代 PDF 文件中的特定文字如果你常常有這符這方面的需求，

希望能用比較有效率的方式來整理一些 PDF 檔中的內容譬如說批次修改日期、地點或名稱…等等細節可以試試看這個專門用來搜尋/取代 PDF 文字的小小轉檔工具 PDF Replacer。

PDF Replacer 算是一個沒有文書編輯功能的 PDF 轉檔工具可以讓我們一次設定多組字詞來搜尋/取代還能支援多檔案批次處理。改過文字之後原本的表單或版面配置都可維持原樣、不會跑掉還能支援有密碼保護的檔案。執行 PDF Replacer 時可指定頁面範圍對於被取代的部分還能指定字型與字體樣式如強制加粗、斜體、底線、刪除線…等是個相當簡單易用的小工具。

繼續閱讀

PDF Replacer 提供免費與付費的 PRO 版兩種版本的軟體2019/8/30 之前提供免費升級 PRO 版的活動註冊序號為「T1WJ3IBP8S0D46U」有需要的話可以直接輸入序號升級。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： PDF Replacer

PDF Replacer 軟體版本： 1.0.8

1.0.8 軟體語言： 繁體中文、簡體中文、英文、日文…等多國語言

繁體中文、簡體中文、英文、日文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 49.8 Mb

49.8 Mb 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： PDFReplacer

PDFReplacer 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟軟體後按「+」按鈕選取你要處理的 PDF 文件檔一次可以選取多個檔案。



第2步 在視窗下方輸入你要搜尋/取代的文字並設定好處理後的儲存位置最後按下「現在開始！」按鈕即可開始轉檔。



第3步 其他設定選項…