「自由鋼琴」把電腦鍵盤變成琴鍵，有入門＂鍵譜＂可練彈！

是否曾羨慕會彈琴的人？看他們將靈巧的手指放上琴鍵那優美的樂曲、扣人心弦的旋律就這麼的從指尖流露而出總是那麼令人目眩神迷。但平常人要有機會碰到鋼琴是不容易的，

更別說想親手彈彈看如果你只是想嘗試彈琴的感覺其實可以利用像「自由鋼琴」這類的線上虛擬鋼琴來體驗看看。

在「自由鋼琴」網站上提供 5 個八度的琴鍵你可以直接用滑鼠點擊琴鍵彈出聲音或是利用琴鍵所對應的電腦鍵盤按鍵來彈奏音樂雖然不能彈得像真的鋼琴一般流暢但彈奏音樂的樂趣是不減的！

在網站上也有提供一些「快速入門」鍵譜為什麼說是＂鍵譜＂呢？因為所有的歌曲都是用電腦鍵盤上的英文字母或數字所編寫出來的讓你照著按就能彈出歌曲沒有樂理概念或是沒有學過鋼琴的朋友都能真實的彈出完整的歌曲哦！

另外還有列出一些演奏歌曲會由程式自動進行演出此時就能靜靜的欣賞美妙的樂曲囉！想試試彈琴的感覺或想聽聽簡單音樂的朋友都可以參考看看。

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網站畫面：

開啟網站就可以看到琴鍵琴鍵上都有標示對應的鍵盤按鍵按下鍵盤就能彈琴囉！

在畫面左下角有列出一些「快速入門」的歌曲鍵譜點入就能看到詳細的內容跟著譜上按下按鍵就能彈出歌曲。

右下角則有一些自動演奏的歌曲點選就能開始播放同時也可以在上方的琴鍵看到彈奏的過程。

點擊琴鍵下方的「亮音大鋼琴」還可切換成「原音大鋼琴」欣賞不同的琴聲。

在右側點開「歌曲列表」還可以看到更多的「快速入門」曲目唷！