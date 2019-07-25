「星季」超催眠的療癒小遊戲，晚上睡不著的話就……（iPhone, iPad）

雖然知道睡前使用手機可能會影響睡眠品質但許多人還是無法改掉這個習慣尤其是有了孩子的爸媽們，

好不容易孩子都睡睡去終於有專屬於自己的時間時又怎麼輕言放棄呢？不過若真的因為滑手機而睡不著覺又改不了滑手機的習慣那就在睡前玩一下「星季」吧！（整個亂教）

「星季」是一款相當療癒的小遊戲無論在畫面、玩法還是背景配樂都十分有質感遊戲的玩法很簡單玩家只需控制一顆像流星的東西透過點擊跳躍、長按飛行的方式讓它可以沿途收集點點「微光」不過若是錯過這些微光將會化為「灰暗」而且會緊跟在流星之後若被灰暗觸碰那麼遊戲就會結束。

這灰暗的力量越強大就會越接近流星而流星自己並沒有逃脫的能力只有靠在旅途中所遇到的「白色光芒」或「粉色同伴」來協助抵擋灰暗的力量慢慢的將其消滅殆盡才能避免被吞噬的危機哦！雖然偶爾還是能感受到被追殺的刺激感但整體玩起來輕鬆、沒有壓力是一款很休閒的遊戲唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 星季

星季 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： StarRhyme Co., Ltd.

StarRhyme Co., Ltd. 官方網站： http://www.starhyme.com/

http://www.starhyme.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「星季」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點擊畫面中的「啟程」開始進行簡單的遊戲教學。

玩家要控制的就是畫面中一串發出黃光的流星點擊即可跳躍長按則可飛行。

沿途收集小小的黃色「微光」但如果錯過微光將會變成緊追不捨的「灰暗」。

如果看到「白色光芒」也要收集因為它會幫助你除掉「灰暗」。

萬一「灰暗」的力量太過強大流星就可能難逃被吞噬的命運而 Game Over 了。