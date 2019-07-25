「Vintage 相機」多樣化的照片編輯器，有選擇困難也能用！（Android）

現在的照片編輯程式功能越來越豐富選項也越來越多如果不是真的很熱愛修圖，

也難有太多耐心去試用各種編輯特效而且對選擇困難的人來說過多的選項也會讓人望而卻步若你有上述的困擾倒是可以來嘗試看看「Vintage 相機」。

它是一款功能相當多元的照片編輯 App包含超過 40 種以上的濾鏡、30 多種的照片漏光效果、20 幾款的模擬雜訊與刮痕還有 50 種以上的漸變色濾鏡另外還有 3D 的故障藝術效果全部都可以混搭使用並可分別調整效果的強度每一張照片都能成為獨一無二的藝術作品。

而這麼多樣化的功能為什麼說有選擇困難的人也能用呢？因為它提供了一個「隨機」的按鈕只要給它按下去！就能隨機幫你組合搭配出各種別具特色的效果可以一直按、一直換或是看到還不錯的組合也能再手動微調一下效果的強度。

最後依然有提供基本的照片編輯工具可以調整色彩的飽和度、對比、亮度、曝光、色調、暗角……等。其也有提供相機功能在拍照當下就能實時選用喜歡的濾鏡效果還有人像美肌的功能可以使用無論是用來拍照還是修圖都是很不錯的選擇哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Vintage 相機

Vintage 相機 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Analog Film Photo & Photo Editor & Camera

Analog Film Photo & Photo Editor & Camera 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Vintage 相機」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後可看到兩個主要的功能可選擇拍照或是開啟相簿選擇照片進行修圖。使用相機的話可在右下角開啟濾鏡選單上方則可使用美肌效果。

編輯功能則相當豐富可以加入各種的「濾鏡」效果再次點擊所選濾鏡就能調整強度。