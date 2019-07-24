「SALLYLAND 2048」收集數字地磚，打造更熱鬧可愛的莎莉世界！（iPhone, Android）

「2048」真的算是有點老梗的遊戲類型不過搭上了可愛的莎莉怎麼能不來玩一下呢？「SALLYLAND 2048」的基本玩法就是很經典的 2048 遊戲不過它的特別之處在於玩家必須透過收集各種數字地磚來解鎖更多城巿的裝飾品！

例如必須集滿 200 個數字「8」地磚才能解鎖粉色販賣機，

而這些裝飾品會每隔一段時間自動產出金幣裝飾品解鎖的越多金幣的獲得率就越高存滿足夠的金幣就能購買各種遊戲角色每個角色都有其獨特的技能像是可以摧毀指定地磚或是返回上一步等幫助玩家可以玩的更順利。

不過主要的遊戲還是在玩 2048尤其購買角色金額有點高這感覺沒有一點腦粉的熱情似乎很難持續下去啊！喜歡莎莉的朋友來挑戰看看吧！（我是說耐心的部份）

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：SALLYLAND 2048
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：LINE Friends Corporation
  • 官方網站：https://www.linefriends.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

開啟後在歡迎畫面點擊一下就能進入遊戲開始 2048。上下左右的滑動結合兩個相同的數字進行升級逐步的將數字疊加到最高。

 

遊戲可以一直進行直到沒有任何地磚可合併且沒有空格可以新增地磚後遊戲就會終止然後結算成績如果有網路連線的話還能看到自己的排名百分比哦！

 

點擊畫面上的「購物車」就可以開啟選單「Sally」下的都是待購買的遊戲角色各具技能。「Land」裡則是數字地磚的收集進度達指定數量即可解鎖裝飾品並可自動定時產出金幣。

 

雖然在雙平台都有網友評論遊戲玩起來似乎有些問題不過我都有測試過是可以玩的所以想玩的朋友可以放心下載哦！

 

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。