Blank And Secure 徹底刪除檔案、毀屍滅跡！

在一般情況下當我們在電腦中刪除檔案後除了可以按「Ctrl」+「z」恢復或從「資源回收筒」裡面找回來之外，

如果你的某些重要檔案或私密照片不想被曝光希望能完全刪除、徹底移除且不讓任何人還原竊密的話可以試試看 Blank And Secure 這個小工具透過刪除檔案時即時填入隨機英文或數字等方式將原本儲存資料的磁碟空間完全覆蓋、取代掉避免別人透過還原軟體來竊密。

除了一般刪除模式之外Blank And Secure 還提供了覆寫1～35次的選項讓電腦徹徹底底把相關資訊完全清空！為了避免要刪除的檔案太多、執行時間拖太久還提供了刪除後自動結束程式或自動讓電腦關機或待命等設定。如果怕不小心刪錯檔案還支援「延遲x秒後刪除」的功能讓我們在按下刪除按鈕後還可緊急按下「ESC」取消。

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不過要注意的是！透過 Blank And Secure 軟體刪除檔案或資料就後那些檔案就永久消失了完全救不回來！使用時要很小心喔～

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Blank And Secure

Blank And Secure 軟體版本： 5.31

5.31 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 145KB

145KB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： SoftwareOK

SoftwareOK 軟體下載： Download 下載

使用方法：

第1步 開啟 Blank And Secure 軟體將你要徹底刪除的檔案或資料夾拉到視窗中。



第2步 如果要馬上刪除的話就直接按「刪除」按鈕如果發現不對可以馬上按鍵盤的「ESC」鍵取消。



第3步 如果你要處理的檔案比較大、比較多可以按「刪除+」按鈕選擇刪除後關閉程式或關閉電腦、讓電腦待命…等選項。



第4步 為了更徹底清空存放檔案的磁碟空間可以選擇「覆寫1次」或「覆寫5次」、「覆寫35次」等選項這會花很多時間在重複寫入、刪除資料讓你原本的內容確確實實的消失。