「Lyrical Letters」音符拼字遊戲,根本欺負音感、英文不好的人啊!(iPhone, iPad)

「Lyrical Letters」是一款看似音樂遊戲但實際上是拼字遊戲的複合式遊戲(好繞口啊!)在鋼琴琴鍵上每一個音都有所屬的音名與唱名,

簡單來說我們平常唱的 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do 對應的音名就是 C, D, E, F, G, A, B, C而這款遊戲就是要利用音名來拼字。

遊戲目前一共有 117 個關卡每個關卡都有隱藏著一個單字開始遊戲時程式會先播放一次以單字字母組成的音階玩家需用耳朵聽音辨識出這些音階代表的是哪幾個音就能拼出正確的單字例如聽到 Si Mi Mi即可拼出 B E E 蜜蜂。

但前提是要能聽的出題目的音階順序而且遊戲中的琴鍵提供了兩個八度音因此題目音階會有高有低如果音感不太好的話玩起來可能會有些辛苦哦!不過遊戲並沒有什麼嚴格的限制你可以反覆的聽、反覆的答題直到成功為止甚至還可以免費取得提示透過了解單字的釋義反過來判斷出正確的音符位置。

預設使用的樂器是鋼琴可以切換成吉他、小提琴、鐘聲或是薩克斯風……等不同的樂器聲音可增加遊戲的樂趣唷!

軟體名稱: Lyrical Letters

軟體語言: 英文

開發人員: Frosty Pop Games Inc.

官方網站: http://www.frostypop.com/

軟體性質: 免費軟體

系統支援: iOS 10.0 以上

網路需求: 不需網路即可使用

軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Lyrical Letters」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面:

點擊「PLAY」進入遊戲。

接著會有簡單的玩法介紹點擊「NEXT」一一看完後就可以開始挑戰囉!

程式會先播放一次題目音階上方的黑點代表題目的字母數這題是由兩個字母所組成的單字聽完音階後使用下方的琴鍵彈出所聽到的音階。

彈出來時上方的黑點就會變成所彈的音名。如果不確定的話可再播放一次題目或是播放自己所選的音符最後確定答案時按下「SUBMIT ANSWER」。

答對時就會給玩家一個評語後再接續下一題。

若一直聽不出正確的音階可以點擊「GET HINT」就能看到單字的釋義透過先猜出單字來彈出正確的音階。

點擊「LEVELS + MODES」可進入關卡列表如果覺得題目太簡單可往下選擇後面一點的關卡除了會加快題目音階播放的速度外字母數量也會增加。

點擊左側的「黑色旋鈕」可切換使用不同的樂器點擊右上角的「紅點」可將遊戲過程錄製下來哦!