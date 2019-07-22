全中文語音引導「初學者瑜伽」讓你在家也能輕鬆學（iPhone, Android）

想運動又不喜歡太過激烈的類型靜態的瑜伽會是不錯的選擇但若時間上無法配合到外面去上課，

本身又沒有基礎的話也許你可以從「初學者瑜伽」開始在家裡也能輕鬆的學習入門瑜伽課程。

「初學者瑜伽」是完全免費的瑜伽教學 App除了全程都有中文人聲語音引導外也有真人的影片教學你只要準備一個瑜伽墊再換上輕便的衣服就能跟著 App 開始學習。

程式提供三種類型的入門級瑜伽包含流瑜伽、哈達瑜伽以及復元瑜伽每個系列皆有 3 堂課程可學習每一個動作都有清楚的解說與示範在開始練習之前還可從內建的音樂中選擇喜歡的配樂風格讓練習的過程可以更加舒適自在。

不過雖然瑜伽是很靜態且安全的運動但每個人的身體狀況都不相同在運動過程中若有任何的不適都應該立即停止並尋求專業醫療的協助哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 初學者瑜伽

初學者瑜伽 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Yoga Buddhi Co

Yoga Buddhi Co 官方網站： https://www.downdogapp.com/

https://www.downdogapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.3 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 9.3 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟後先選擇想要學習的瑜伽類型選擇後可在上方看到相關的介紹最後按下「選定」進入下一步。

第2步 點入「音樂」可試聽內建的音樂找到符合喜好的音樂風格。

第3步 接著還可以選擇運動時螢幕上要顯示影片或圖片也可以選擇不顯示。

第4步 按下「開始」看過說明後按下「我同意」就會正式開始練習。

第5步 開始時會播放音樂由人聲來引導使用者執行動作也可以參考畫面中的示範做出更正確的動作。

第6步 點擊畫面可暫停或是快速切換下一個動作。

第7步 完成所有動作後就會看到如下圖的畫面隔天就可以從第二個課程開始練習。