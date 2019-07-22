「Pixel.Fun」失去色彩的小鎮，需靠你的填色來恢復生機！（iPhone, Android）

「Pixel.Fun」是一款數字填色遊戲雖然是很常見的遊戲類型不過它結合了城鎮元素，

讓每一個填色的圖案都有了關聯而不只是單純的填色而已。

遊戲以一個失去色彩的小鎮為場景依街道來區分成不同的主題風格必須至少完成一個街道 50% 的填色比例才能獲得一把鑰匙打開下一條街道繼續著色在街道上裡包含了相當多的待填色的圖案例如路樹、雲朵、花圃、汽車、房子、路人……等玩家需找到他們並一一填上色彩逐步為街道恢復生機。

填色的方式很簡單只要依照圖案上的數字填入正確的顏色即可在遊戲中也有提供多種的快速填色工具對於大型的圖案來說適當的利用工具會更事半功倍哦！而這些工具都可以從禮物盒中獲得。填色完畢後程式還會記錄下你的填色過程並以縮時影片重現有興趣的話還能將影片分享出去哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Pixel.Fun

Pixel.Fun 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： NextAPP

NextAPP 官方網站： https://www.domobile.com

https://www.domobile.com 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲後可以選擇連結 Facebook 或 Google 帳號也可以使用「遊客」身份進入。

整個小鎮就是遊戲的主要場景小鎮中又區分為多種不同風格的街道就從目前開放的街道開始填色吧！

只要將這條街道填色超過 50% 就能獲得一把鑰匙用來解鎖另一條街道。

進入街道後就能點選街道上的任何人事物進行塗色。