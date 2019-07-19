大家都在極速老化！快用「FaceApp」跟上潮流老一下！（iPhone, Android）

前幾年曾經在網路上紅及一時的變臉程式「FaceApp」最近又興起一股熱潮由於程式的變臉技術高超效果有夠真實，

在外國明星的帶動下可以在網路上看到許多藝人、Youtuber 或是身邊的好友都開始分享自己＂極速老化＂的照片那你變臉了嗎？

其實除了最受歡迎的「變老」特效之外「FaceApp」比起之前更增加了許多的功能而且介面也完全大改造之前的版本功能較簡單只能加入笑容、變男或變女以及變老、變小現在還能改變髮色、化妝、加上眼鏡或鬍子、變換背景、加入濾鏡還有更多影像編輯工具可以使用讓照片可以有更多有趣的變化而重點是都很自然。

不過雖然這款程式相當流行網路上卻出現了另一種聲音在警告大家避免使用主要的原因是因為想要變臉就必須將照片上傳而使用者並無法得知照片是否會被拿去做其它的使用甚至也有人擔心程式可獲取相簿讀取權限可能造成個資外洩等疑慮。但開發者也發出聲明表示「FaceApp」僅會上傳使用者所選擇的照片且大多上傳的照片皆會在 48 小時後從伺服器刪除若想了解更多可參考這篇 BBC 所發出的新聞內容。

如果還是擔心的話最簡單的方式就是不要跟風下載囉！（被毆）看看別人分享的照片就好了畢竟老了之後會長什麼樣子……等老了就知道了嘛！（再被毆飛）

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▇ 軟體檔案 ▇ 軟體名稱： FaceApp

FaceApp 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： FaceApp Inc

FaceApp Inc 官方網站： https://www.faceapp.com/

https://www.faceapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次進入程式會有簡單的介紹最後會出現訂閱畫面請注意！若想免費使用請點擊「謝絕此優惠」！

第2步 須同意將要編輯的照片上傳至伺服器以及允許相簿的讀取權限。

第3步 可從相簿選取照片或是使用相機拍照也可以從其它的社群平台取用照片。接著就能進入編輯畫面可選擇加入笑容、改變髮色、髮型……等。

第4步 最近流行的變老特效就是在「Age」裡的「Old」選用後就可以看到效果。點擊「套用」即可再選用其它的特效。

第5步 所有的特效都可以疊加使用。其中「Background」的效果也很不錯不過主體只能調整明暗稍嫌不夠自然。

第6步 其它還有紋身、暗角、濾鏡、裁剪、影像調整等工具。最後按右上角的按鈕即可將編輯後的照片儲存到相簿中。

第7步 除了手動變臉外在下方切換到「FUN」也有許多有趣的變臉濾鏡組合可以使用都可以點擊右上角的按鈕儲存照片。

第8步 由下方切換到「LAYOUTS」則可用原始的照片加上另外幾種的變臉特效做成更有趣的照片拼圖。