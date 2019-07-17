[限時免費] 「迪賽腦！」人生的命運大輪盤，無法決擇的通通交給它！（iPhone, iPad）

「迪賽腦！」第一次看到這個名稱還以為是在罵人但其實它只是英文名稱「Decide Now！」的音譯翻的還挺有梗的就是了。從英文名稱就可以知道它是一款用來幫助做決定的 App，

可以將選擇不了的項目都輸入到輪盤上再閉著眼睛按下啟動開關它就能直接了當的幫你選出一個囉！

介面顏色搭配的還不錯很美觀選擇時的動畫與音效也配得很不錯選項的數量沒有上限除了可運用在日常生活中外如果在課堂或派對上需要選人起來回答問題或玩遊戲都還蠻適用的。選中的項目如果不想再次被選中就可以選擇隱藏若有需要的話還能搖搖手機打亂目前的排列順序。

程式提供深與淺 2 種主題色9 種的輪盤色彩組合開發者還有預設 10 種的輪盤主題像是週末活動、去哪裡旅遊或是你有 15 分鐘的空閒但不知道要做什麼的時候也可以來參考看看開發者的選項建議唷！

「迪賽腦！」的 iOS 版本目前限時免費中其實它也有 Android 版本是免費的不過是全英文介面的如果想嘗試一下的話這邊也提供下載連結給各位參考哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 迪賽腦！

迪賽腦！ 軟體語言： 俄文、德語、法文、簡體中文、繁體中文、義大利文、英語……等

俄文、德語、法文、簡體中文、繁體中文、義大利文、英語……等 開發人員： Gleb Kotov

Gleb Kotov 官方網站： https://www.catforce.de/

https://www.catforce.de/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「迪賽腦」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後預設顯示「今晚外出」的主題可先試玩看看點擊圓圈中心啟動輪盤轉動停止後就會得到決定如果想再選一次而且不想再選到同樣的可點擊「隱藏標籤」。

第2步 標示隱藏後剛剛選中的項目就會被反黑不會再被選中。點擊右下角的按鈕可進入「設定」可切換成淺色主題或是加快決定的速度下方則有一些預設的輪盤主題可以使用。

第3步 點擊左下角的「＋」即可新增自己的輪盤主題共有 9 種色彩組合可以選擇哦！

第4步 搖晃一下手機可將目前輪盤上的項目順序重新打亂。