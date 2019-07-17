[限時免費] 免解鎖手機可直接查看的週行事曆～Week Calendar Widget Pro（iPhone, iPad）

越來越多人習慣用手機行事曆來管理工作、生活中各種大大小小的行程但是每次要查看行事曆都還得再打開主程式才能查是不是感覺有點麻煩呢？限時免費中的「Week Calendar Widget Pro」可讓使用者將行事曆放入通知中心，

免解鎖手機就能直接查看內容好方便！

它還提供了超細節的個人化設定你可以依使用習慣來調整要顯示的天數最多 7 天、最少 2 天還可手動切換顯示單日行程透過左右箭頭的調整無論要查看過去、現在還是未來的事件都沒問題。

點擊行事曆上的事件可連結開啟行事曆 App 進行編輯整體的外觀尺寸、時間格式……等顯示方式皆有細項可做設定。最重要的是它便利的查閱方式可大幅減少查看行事曆的步驟需要的朋友可趁限免下載來使用看看哦！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Week Calendar Widget Pro
  • 軟體語言：德語、簡體中文、英語、西班牙文
  • 開發人員：Crater Tech LLC
  • 官方網站：https://cratertechllc.com/
  • 軟體性質：限時免費超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 9.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Week Calendar Widget Pro」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

 

使用方法：

第1步 下載後開啟程式可看到非常多的個人化設定包含要顯示的行事曆內容、行事曆的相關顯示設定（例如一週的第一天、顯示天數等）、外觀設定……等皆可依個人喜好來做調整。

 

第2步 在通知中心加入「Cal widget」點擊「顯示更多」就能看到整個週行事曆囉！

 

第3步 經過個人化的調整我把「當日」設為第一日這樣每次查看就能獲得最新的行程。透過左右上角的箭頭可切換上下一週的行程內容點擊上方的日期則可切換成「單日」行事曆。

 

第4步 點擊單一事件可查看詳細的內容點擊右上角的箭頭可連結開啟行事曆 App。

 

TAG:
注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
相關資訊

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。