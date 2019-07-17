[限時免費]「soul 拍」可隨機產生霓虹效果的拍立得相機（iPhone, iPad）

仿底片相機的拍照 App 在 App Store 裡已不勝枚舉大多從介面外觀到產出的照片都模擬的很有感覺，

那麼「soul 拍」又有什麼獨特的地方呢？

乍看之下會以為它只不過是眾多仿底片相機、拍立得相機 App 中的一員但在按下快門後看著慢慢顯影的照片就會讓人忍不住驚豔！因為它會隨機在照片上加入霓虹效果每張照片的特效幾乎都不會重覆讓人越拍越上癮！

而這霓虹效果也可以套用在相簿中已存在的照片上只要將照片選入就會像用拍立得拍照一樣將照片從相機吐出並加入美麗的霓虹光繪。每張照片皆獨一無二是好是壞就像用底片相機或拍立得拍照一翻兩瞪眼只有在照片出來後才能知道比較適合隨興拍照、玩攝影重要的場合就不建議使用了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： soul 拍

soul 拍 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ying Liu

Ying Liu 官方網站： http://neon.sxl.cn/

http://neon.sxl.cn/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 8.0 以上

iOS 8.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用（初次使用需網路連線）

不需網路即可使用（初次使用需網路連線） 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「soul 拍」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟時會要求輸入手機號碼但並不建議輸入真實的哦！輸入後再按下「去拍攝」就能進入拍照畫面。（此步驟需網路連線）

第2步 按下快門就能拍照照片會從相機下方的輸出口跑出來並漸漸顯影最後就會放入相簿中。

第3步 點擊「＋」可從相簿選取照片來套用霓虹效果。如果不想要有浮水印的話可點入「設定」取消「photo watermark」即可。