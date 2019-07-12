「OutOfTheLoop」跳出 YouTube 推薦影片魔咒的好工具（Google Chrome 擴充套件）

想要看影片、聽音樂、看 MV 或是尋找新鮮有趣的話題大多會選擇到 YouTube 裡來搜尋瀏覽一下而在看影片時，

網頁畫面右側都會有一些相關的推薦影片讓你可以再更深入或更廣泛的看到更多相關的影片內容BUT！你有沒有這樣的經驗明明只是點了朋友分享的 2 分鐘影片連結最後卻看了半小時甚至一小時的 YouTube 影片？

這原因就是他們太會推薦影片看了原本的影片後發現旁邊這個也蠻有趣的就再繼續點來看不知不覺中時間就這樣消失了。若想減少這樣的狀況發生而且慣用的是 Google Chrome 瀏覽器的話可以考慮裝一下「OutOfTheLoop」這個擴充套件。

安裝後什麼都不必做下次再開啟 YouTube 看影片時你就會發現畫面相當的乾淨在網頁裡唯一存在的影片就是你所開啟的那一部旁邊不會再出現任何的推薦影片也就沒有不小心一部接一部看下去的機會囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： OutOfTheLoop

OutOfTheLoop 軟體版本： 0.1.0

0.1.0 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 11.65KiB

11.65KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 首先到下載頁面中點擊右上角的「加到 Chrome」將程式安裝到瀏覽器上。

第2步 在還沒安裝前看 YouTube 影片時右側都會有其它的影片推薦（上圖）安裝後就只會留下主影片（下圖）這樣就沒機會再被其它影片吸引而一直看下去了。