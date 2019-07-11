Highlight 可從影片提取高畫質照片的工具 App（iPhone, Android）

比起拍照影片總是能記錄下更多精彩的瞬間而這些畫面我們只能在影片中欣賞，

如果想用更簡單一點的方式分享影片中的某個畫面可以利用「Highlight」來快速處理一下！

它是一款可以快速從影片中將特定畫面提取出來的工具最多可同時從一部影片裡導出 5 張照片。除了可滑動進度條迅速找到想要的片段外還能透過左右箭頭微調找到更完美的畫面找到想要的畫面後只要一鍵就能儲存到相簿中。

如果你總是抓不到小孩或寵物的可愛鏡頭或是覺得自拍照看起來都不夠自然就可以先利用錄影的方式來記錄再使用這個 App 來找出最好看的那一張。不過免費版本只提供 3 張提取的額度而且導出的照片會有浮水印如果不在乎浮水印且還不想付費購買又有提取照片的需求咳！可以移除重裝就又是 3 條好漢了不要說是在這裡看到的。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Highlight

Highlight 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Fireball Studio

Fireball Studio 官方網站： https://fireball.studio/

https://fireball.studio/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.1 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.1 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 初次進入程式需給予相關的權限接著就會自動找出相簿中的影片iOS 版本也支援從 Live Photos 或 GIF 圖檔提取照片Android 版本則也可從 GIF 圖檔取照片哦！

第2步 直接在下方進度條上快速移動即可找到想要的片段可再透過左右下角的箭頭來找出更精確的畫面。

第3步 如果同一部影片想要再多提取幾張可先點擊「Export Later」將目前的影像暫存起來（但免費版本一次只能提取一張照片）最後點擊「Export」就能將照片存入相簿中。

免費版本只能提取 3 張照片之後就需考慮付費方案但若不怕麻煩也是可以重新卸載再獲得 3 次機會。