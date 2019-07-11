Icecream Video Editor 免費影片編輯、剪接軟體

Icecream Video Editor 是一個入門版的免費影片編輯軟體提供包含影片編修、翻轉調速、音訊調整、分割裁剪、文字標示與特效濾鏡…等多種常用影音編輯功能可讓我們在沒有專業影音剪輯技巧或知識的情況下，

快速完成影片的基本裁切、調整與輸出工作。

Icecream Video Editor 提供一個簡單易懂的時間軸匯整介面可載入多個影片、圖片與聲音檔…等內容拉到時間軸中並調整前後順序即可匯集成一個新的影片。除了每個片段都可以個別調整長度並編輯內容之外片段與片段之間還可插入十多種轉場特效搭配字幕與濾鏡…等巧妙的設計便能輕鬆玩出多種與眾不同的花樣。

Icecream Video Editor 是免費軟體雖然暫時只有英文介面不過整個設計跟操作都相當簡單直接拉一拉按一按就可以搞定非常容易上手。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Icecream Video Editor

Icecream Video Editor 軟體版本： 1.21

1.21 軟體語言： 英文

英文 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 36.7 MB

36.7 MB 系統支援： Windows 7/8/10

Windows 7/8/10 官方網站： IcecreamAPPS

IcecreamAPPS 軟體下載： 下載





使用方法：

第1步 安裝好 Icecream Video Editor 軟體並啟動後點一下「+ Add files」按鈕載入你要用的影片、照片、聲音檔或其他各種內容。



第2步 將你要匯集成新影片的影音內容一個一個拉到視窗下方的時間軸中並調整前後順序。



第3步 點選時間軸中的影片、圖片或聲音檔即可修改其內容。如調整亮度、對比、翻轉或其他各種設定。



第4步 「Audio」裡面可設定音量大小、淡入淡出或其他聲音效果…。