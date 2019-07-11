「txtninja」可把文字藏在圖片中的線上工具，以後要偷揪更方便了！？

現在的通訊管道非常多電話、手機、各種通訊軟體都能讓相隔兩地的人可以快速直接的聯繫但是有些話總是不方便直接說出來，

或是不希望在通訊軟體中留下任何的記錄該怎麼辦呢？現在你可以用「txtninja」不露痕跡的偷偷說了！

「txtninja」是一款可以把文字訊息夾帶在任何圖片裡的線上工具輸入文字再上傳一張圖片或照片並設定一組密碼後它就能將文字藏到圖片中之後只要分享這張圖片即可收到圖片的人再到解密網頁中輸入密碼並上傳這張圖片就能看到其中隱藏的祕密訊息。

在別人眼中這只是單純傳送一張圖片而已絕對看不出來其中的奧妙以後要偷揪幽會（嗯？）就更方便了有興趣的朋友可下載下圖來解密看看唷！（密碼是 briian）

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加密的操作方式：

第1步 開啟「加密網址」後輸入文字內容、上傳圖片並設定密碼後按下「GO」。

第2步 製作完成後可在下方看到圖片隱藏的內容點擊「Download Image」即可將圖片下載回來。傳送時最好直接原圖傳送不要再經過壓縮擔心圖檔太大的話可先縮小圖片尺寸再進行藏字。

解密的操作方式：

第1步 開啟「解密網址」輸入密碼並上傳圖片再按下「GO」。

第2步 完成解密後就可在下方看到隱藏的文字訊息囉！