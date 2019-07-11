「MouseRoom」超可愛的小老鼠部屋逃脫遊戲（iPhone, Android）

「MouseRoom」是一款來自日本的密室逃脫遊戲遊戲的場景是設定在老鼠們的家但怕老鼠的朋友先別轉台，

因為他們都已經被萌化而且看起來是品味很不錯的紳士哦！他們家的裝潢擺設都很有 sense還有玩家說每一個都想住看看呢！

它是一個完全免費的遊戲共有 4 個關卡而且難度並不高基本上用點心摸索一下就能知道該怎麼玩以及各種線索要如何運用不過其中還是有幾個謎題設置的稍微深入了一點但也不打緊因為開發者有提供 Hint 可以使用只要觀看廣告就能取得。（但其實離線玩不用看廣告也能取得啦～）（噓～）

不像其它同類型的逃脫遊戲「MouseRoom」會直接將整個房間的樣貌呈現給玩家而非透過左右箭頭切換場景才能自行想像房間的全貌點擊房間的各個區塊來拉近距離就能更仔細的觀察線索並取得道具謎題與線索的關聯都算是蠻好理解的玩起來頗有成就感哦！喜歡玩密室逃脫遊戲的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： MouseRoom

MouseRoom 軟體語言： 英文

英文 開發人員： NAZOKOI

NAZOKOI 官方網站： http://nazokoi.chu.jp/index.html

http://nazokoi.chu.jp/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「START」就直接可以從第一個房間開始玩。這就是房間的全貌可試著點擊某個區塊就能拉近畫面。

再點擊場景中在意的地方就可能發現相關的線索囉！

有的關卡的目標是要收集錢幣然後再投到一個機器當中取得大門的鑰匙。

最後成功開啟大門就過關囉！

遊戲共有 4 個關卡可不按順序挑戰。

若真的卡關卡不下去可以點擊左上角的「小房子」進入「HINT」。

這邊會詢問是否要看廣告取得提示點擊「OK」就能獲得囉！