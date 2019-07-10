跟著「瑪利歐醫生世界」披上白袍一起消滅可惡的病毒吧！（iPhone, Android）

由任天堂與 LINE Corporation 合作推出的益智遊戲「瑪利歐醫生世界」目前在 App Store 與 Google Play 皆已開放下載喜歡瑪利歐的朋友們，

快快下載一起披上白袍展開消滅病毒的冒險旅程吧！

在「瑪利歐醫生世界」裡突然被大爆發的病毒所污染瑪利歐與他的好朋友決定換上白袍、帶上膠囊要一步步將這些可惡的病毒一一消滅。它屬於三消類遊戲玩家透過將相同顏色的膠囊橫向或直向 3 個排列在一起的方式來消除病毒讓這個世界可以逐步恢復乾淨與明亮。

目前規劃共有 5 個世界、超過 200 個關卡可挑戰其中還會穿插一些特殊的限時關卡難度可不低哦！不過每個醫生角色都有不同的技能還可加上支援角色為你爭取更多過關的機會。

而除了關卡模式外還有可線上直接對戰的「VS 模式」可認真消除病毒累積攻擊力一口氣向對手發送病毒進行攻擊比起關卡模式對戰將會帶來更大的成就感哦！而且對戰不計體力值只要你內心夠強大就能無限的挑戰下去！玩家還可選擇與 LINE 或 Facebook 帳號連動就可以與好友互送愛心或是進行對戰囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 瑪利歐醫生世界

瑪利歐醫生世界 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Nintendo Co., Ltd.

Nintendo Co., Ltd. 官方網站： https://drmario-world.com/zh-TW/index.html

https://drmario-world.com/zh-TW/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

瑪利歐的世界被病毒給入侵啦！快一起來消滅壞東西拯救大家吧！

在遊戲中有相當詳細的教學跟著蘑菇人的示範就能學會了。最簡單的原則就是將膠囊與病毒排在一起超過 3 個就能消除。

看完示範就可以開始進入第一個關卡了每個關卡都有限定使用的膠囊數量與過關目標過關時會依表現給予分數與星數還能賺取金幣。

看看關卡地圖被病毒搞得亂七八糟努力的過關最後就能再重新獲得一個乾淨的世界。關卡的病毒顏色會越來越多而且還會加入其它有趣的元素像是烏龜殼、炸彈或是能量水都可以幫助玩家更容易過關哦！

而 VS 模式就比較刺激一點了兩個在同樣的基礎下進行遊戲速度越快攻擊槽就能越快集滿向對方發送攻擊最先讓病毒碰到底端的人就輸了。

贏的人則可以獲得一支小鑰匙集滿 7 支就可以開啟神祕小寶箱哦！

遊戲中有許多小細節與玩法技巧都可以在遊戲教學中逐步獲得也可以參考看看官方所釋出的影片說明可以學到更多哦！