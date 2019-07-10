AR Note App 在真實世界中加入虛擬便利貼，溝通更直接！（iPhone, iPad）

溝通最怕的就是越溝越不通尤其是雙方不在同一個空間的時候無法面對面就可能更容易有溝通障礙，

這時若能搭配照片或是影片來解說那麼也許就能降低這個問題。

本篇要介紹的「AR Note App」就是專為溝通而生的 App 啦！它是一款透過 AR 讓我們可以直接在真實環境中加入各種便利貼的工具想像一下你的房子正在裝修因為時間搭不上無法與設計師或師傅見到面但有些地方想跟他們溝通時就可以使用這個 App 直接在想要調整的地方加上文字便利貼再拍下照片或錄製影片將檔案傳給對方即可大大減少在電話中雞同鴨講的機會。

它的操作方式超簡單打開 App 在螢幕中點擊想要加入便利貼的位置、輸入文字內容再從數十種的顏色中挑選紙張的顏色最後就能拍照或錄製成影片記錄下來因為是以照片或影片的方式傳送所以即使對方沒有安裝這個 App 也能瀏覽內容有需要的話可以參考看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： AR Note App

AR Note App 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Travancore Analytics Pvt. Ltd

Travancore Analytics Pvt. Ltd 官方網站： https://www.travancoreanalytics.com/

https://www.travancoreanalytics.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「AR Note App」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後在螢幕中點擊想要加入便利貼的位置輸入文字內容後按下「Next」。

第2步 選擇便利貼的顏色左右滑動還有更多顏色可以使用。最後按下「Save」即可看到新增的便利貼出現在畫面中。

第3步 點擊下方的按鈕即可拍照並將照片儲存或分享出去。

第4步 點擊左下角的按鈕可切換成錄影模式點擊紅色按鈕即可開始錄影。

第5步 若想要清除目前的便利貼可展開右上角的功能選單點擊「Reset」就能全數清除。