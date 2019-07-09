「直播新聞報」用懸浮視窗看新聞，讓你一心二用的好工具！（Android）

以前想看新聞都得坐在家裡打開電視一台轉過一台的看，

但現在網路非常的方便除了一些新聞台會將自家的新聞上傳 YouTube 之外也有線上直播可以看就跟在電視上看新聞是一樣的而且不受空間的限制在哪裡都能看。不過如果你希望看新聞的同時也能用手機做點別的事就可考慮用「直播新聞報」的懸浮視窗功能來看新聞哦！

「直播新聞報」收錄了國內外各大新聞頻道內容包含 CNN、BBC、朝日、香港電台、台視、中視、華視、壹電視、東森、民視……等看直播時可以像在看電視一樣直接轉跳前後台觀看過去的新聞影片時也會自動接續播放下一則最新的影片。可輸入電視台名稱或感興趣的特定主題就能搜尋到相關的庫存新聞。

而它最大的特色就是懸浮視窗功能選擇想看的新聞頻道或新聞影片只要下收程式影片就會自動變成一個小小的懸浮視窗你可以隨意拖動擺放位置然後就能一邊看股巿、一邊看財經新聞；一邊玩遊戲、一邊關心國家大事整個好有衝突的美感（嗯？）。

雖然現在的假新聞很多許多新聞台又把新聞當綜藝節目在做讓人越來越不想看新聞但這也仍然是我們接觸這世界的一種方式（總是要看看到底可以多扯嘛～A__A）若你還沒放棄看新聞「直播新聞報」是一個可以讓你一心二用的好工具哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 直播新聞報

直播新聞報 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： JMY Technology

JMY Technology 官方網站： https://three333aaa.blogspot.com/2018/06/News.html

https://three333aaa.blogspot.com/2018/06/News.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 6.0 以上版本

Android 6.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「直播新聞報」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

初次開啟程式會有簡單的介紹最後按下右下角的「V」即可正式進入。

接著為了使用懸浮視窗需要開啟相關的權限。點擊「設定」後將「允許權限」開關打開。

在畫面上方就是目前有提供直播的新聞頻道在中間的位置可切換查看台灣、亞洲與歐美的新聞頻道列表。

點擊新聞頻道就會依日期由近至遠列出庫存新聞點擊就會在上方播放新聞內容。

跳出程式就會自動以懸浮視窗繼續播放新聞內容可拖曳移動位置點擊視窗即可看到更多操控功能庫存新聞可使用快捷鍵前進或倒退 30 秒也可點擊切換上下一則新聞影片。