「Little Wizard Sally」跟著巫師莎莉用卡牌對付突襲的幽靈（iPhone, Android）

「Little Wizard Sally」是一款復古風格的魔幻 RPG 遊戲主角是可愛的莎莉沒錯！就是 LINE 家族裡是雞不是鴨的莎莉，

這次他變身為一位會魔法的巫師將要施展他的魔法來拯救被不明幽靈突襲的村莊！

與之前推出的幾款莎莉系列遊戲一樣都是採用像素風格搭配著可愛又神祕的背景音樂玩起來既緊張又刺激！玩家需透過火、水、風三種魔法卡牌來擊退這些從四方飄來的幽靈根據幽靈頭上的咒語順序點擊卡牌即可消除他們飄來的速度會越來越快千萬不能讓幽靈觸碰到莎莉否則莎莉就會 GG。

不過除了飄呀飄的幽靈外有個只會在地上移動的炸彈怪若來不及消滅他就會丟炸彈引起煙霧遮蔽卡牌來影響你的攻擊另外還有奸詐的德古拉伯爵他會將咒語藏在斗篷裡只有在他打開斗篷時才能進行攻擊哦！

整體來說玩法是簡單的但是要消滅這些幽靈是有難度的需要眼明手快拼速度才行！喜歡莎莉的朋友快一起來玩吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Little Wizard Sally
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：LINE Friends Corporation
  • 官方網站：https://www.linefriends.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

遊戲畫面：

點擊畫面即可進入挑戰！依照幽靈頭上的咒語來點擊對應的卡牌即可消除。

 

幽靈頭上的咒語如果有好多個則要按照順序點擊卡牌才可以哦！而消除幽靈還可以累積右下角的魔法能量當能量滿點時就可以點擊一口氣的消除畫面上所有的幽靈並啟動 FEVER 模式在危急時刻還挺好用的。

 

有時候右下方會出現炸彈怪頭上一樣有咒語如果來不及消滅他就會對著你的卡牌丟擲炸彈干擾你施展魔法。

 

德古拉伯爵則會從右上角飛出但他穿著斗篷遮住了咒語只有當他打開斗篷時才能進行攻擊。

 

在幽靈或德古拉接近莎莉之前還無法將他們消除就會 Game Over 了。在 Game Over 畫面下方還有個小驚喜當除掉的德古拉數量達 20 隻時就能獲得一個小幫手唷！

 

在遊戲中攻擊幽靈可以賺到金幣金幣可以在首頁左下角進入解鎖不同的造型莎莉唷！

 

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