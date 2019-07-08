[益智遊戲] Curious Cat 好奇的大眼貓又亂跑了，快幫忙把牠拎回家！（iPhone, Android）

「Curious Cat」是一款畫風可愛的益智遊戲主角是一隻眼睛超大的貓咪因為好奇心驅使，

讓牠四處亂跑找不到回家的路玩家的任務就是要把牠一次又一次的拎回家！

透過滑動來控制貓咪的前進方向曾經走過的足跡將會成為後續移動的障礙但有時還真得靠這些足跡的協助才能過關。貓咪每次的移動都一定得碰到壁或障礙才會停下來每個關卡都有限制步數需要步數內將貓咪送到指定位置超過步數則會視情況減少獲得的星數。

遊戲搭配著輕快的音樂關卡數僅有少少的 150 關難度算是中等可以放鬆心情來挑戰如果遇到卡關的狀況可以用金幣來購買提示也可以觀看廣告來免費取得跟著提示的步驟就能順利過關囉！

隨著關卡的累積將會加入更多有趣的機關來提高困難度例如「掃帚」可清除已存在的足跡；進入「帳篷」可任意再從某個方向前進；觸碰到「自動轉向盤」時則會順著盤上的指向自動轉彎。每個機關都有其效用在使用時得細細考量才能完美發揮哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Curious Cat

Curious Cat 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Potting Mob

Potting Mob 官方網站： http://pottingmob.com/

http://pottingmob.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點入「PLAY」即可從第一關開始順著小手的指示向右滑動就可以控制貓咪往指定位置移動。

當小貓到達指定位置即可過關。

接著再嘗試個幾關後就會開始加入新的元素。每個新元素出現時都會有像右圖的動畫介紹可以了解這個東西要怎麼使用。每關在上方都會顯示限制步數請儘可能的在這個步數內完成。

原本貓咪如果向右滑動一定要碰到牆壁或障礙物才會停下來但遇到「帳篷」時就會在裡面呼呼大睡並可藉此改變前進的方向。

貓咪自己產生的點點足跡也會成為阻擋前進的障礙但只要通過「掃帚」就能將足跡一掃而空。

如果卡關時可在下方使用金幣換提示或看廣告換提示也可以「RESET」靠自己再重來一次。選擇提示的話只要跟著「白色足跡」走就能過關。

在關卡區域上下方的河水裡偶爾會漂來瓶中信點擊撿起再選擇「OPEN」就能獲得額外的金幣獎勵哦！

而收集到的金幣除了可用來購買提示外也可以在起始畫面右下方進入「Shop」購買特殊造型的貓咪唷！