TuneFab Spotify Music Converter（下載 MP3, Spotify 轉檔）

Spotify 是一個類似 KKBOX 的音樂播放軟體裡面有很多很多好聽的音樂跟歌曲最大的優勢是註冊後就可以免費聽到飽，

雖然免費帳戶每隔一段時間就會出現要你升級的語音廣告不過比起也是一堆廣告的傳統廣播節目來說Spotify 音質佳可自選播放清單與歌曲、歌手還是好用很多。

Spotify 提供線上串流與離線收聽等播放方式不過並沒有辦法直接把音樂檔存出來如果你有這方面需求可以透過之前介紹過的 TunePat Spotify Converter 軟體或本文介紹的另外一套 TuneFab Spotify Music Converter 將 Spotify 中的歌曲或播放清單整個備份下來可支援 MP3, M4A, WAV, FLAC… 等多種格式亦可自訂音量大小、聲音的取樣頻率與 bit rate 等設定。

不過要注意的是使用 TuneFab Spotify Music Converter 下載歌曲之前必須先下載、安裝並登入 Spotify 軟體未註冊 TuneFab 的話只能下載每首歌曲的前3分鐘如果很有需求的話也可以考慮付費註冊。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： TuneFab Spotify Music Converter

TuneFab Spotify Music Converter 軟體版本： 2.73

2.73 軟體語言： 繁體中文、英文…等多國語言版本

繁體中文、英文…等多國語言版本 軟體性質： 試用版（免費版可下載前3分鐘）

試用版（免費版可下載前3分鐘） 檔案大小： 16.6MB

16.6MB 系統支援： Windows 7/8/10, macOS

Windows 7/8/10, macOS 官方網站： TuneFab

TuneFab 軟體下載： 下載

使用方法：

第1步 開啟軟體在左下角方框中貼上 Spotify 歌曲或播放清單的網址可以透過 Google 用「曲名+spotify」來搜尋貼上網址後按「+」按鈕。



第2步 列出歌曲清單後勾選你要下載的曲目再按右下角的「添加」按鈕。



第3步 回到程式主畫面後按下「轉換」按鈕即可開始下載你指定的歌曲。