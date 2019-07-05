擺脫選色障礙！Eva Colors 自動配色產生器

有些人的選擇困難可能只會發生在生活中的某些類型事件上例如點餐、選衣服，

但要是你的選擇困難發生在工作上該怎麼辦呢？例如身為設計師的你有選色障礙那就真的很讓人困擾了吧！好在網路上有許多配色工具可以幫助有選色障礙的設計師們「Eva Colors」也是其中之一唷！

「Eva Colors」並不是以隨機產生顏色的方式來提供服務而是可以讓你設定一個「主要顏色」後提供其它四種語意化顏色的建議分別是 Success（成功）、Info（訊息）、Warning（警告）以及 Danger（危險）每種顏色皆提供 9 個不同深淺的色階可選用幫助你擺脫選色的障礙。

如果覺得產出的顏色建議不是很順眼只要點擊重置按鈕就能再產出其它的配色組合其中有喜歡的顏色則可鎖定不再變動可以嘗試到你滿意為止。在網頁中的顏色都可以直接點擊複製色碼來使用也可以將整組色票儲存下來備用哦！

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網站名稱： Eva Colors

Eva Colors 網站網址：https://colors.eva.design/

網頁畫面：

開啟網頁後先在「Brand Color」填入主要顏色的色號或是從調色盤中選取主要顏色。

接著就會自動產生其它四個配色建議如果覺得不太順眼可再點擊「Semantic Colors」旁的按鈕重置。

如果有其中一項顏色覺得不錯可點擊旁邊的「鎖頭」即可鎖定此時再按重置按鈕這項顏色就不會變動。有看到喜歡的顏色直接點擊色票就能複製色碼使用。

點擊右上角的「月亮」可切換成深色背景。

點擊「EXPORT」就可以將整組的色票儲存為圖片備用。