Posted on

[雷神索爾追蹤器?!] Thunderly 可實時顯示世界各地閃電雷嗚地點(iPhone, iPad)

想要知道天氣狀況的時候我們可以打開氣象預報 App了解何時可能會下雨、溫度高低……等資訊,

也可以查詢世界上其它國家地區的天氣但「Thunderly」要給你更有臨場感的體驗!

「Thunderly」是一個可實時呈現世界各地閃電雷嗚的天氣追蹤器打開它就能看到一顆逼真的地球並會自動慢速的旋轉著當有閃電打雷的狀況發生時你就能在地球上看到發生的地點並聽見模擬打雷的聲音。

在這顆地球上會顯示真實的日夜循環且包含最近一個小時的實時雲層、降雨及閃電歷史所以在不同時間點查看時地球的樣貌也會有不同的變化。若想要有更貼近的感覺還能啟動相機的閃光燈選項當世界另一端有閃電發生時就能透過相機閃光燈製造閃電就在眼前的感覺這會是蠻特別的體驗哦!

如果將地球拉得夠近並定位在你的所在地附近只要在你真的看見外頭有閃電與聽見雷嗚時按下按鈕它就能幫你計算這個閃電與你的距離有多遠非常適合對打雷閃電感興趣的朋友使用。

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱: Thunderly

Thunderly 軟體語言: 英文

英文 開發人員: Jan Plesek

Jan Plesek 軟體性質: 免費軟體

免費軟體 系統支援: iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求: 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 :在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Thunderly」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面:

開啟後就能看到一顆地球若世界各地有發生閃電雷嗚你就能陸續聽到雷聲上方顯示的大數字就代表閃電雷嗚的次數。(要是閃電打雷真的是雷神索爾在處理的那他真的很忙內~)

顯示範圍中的閃電打雷都會一併呈現出來有時候多到很像在放鞭炮此時可以手動旋轉地球找到發生閃電的地點並拉近觀看就能縮小範圍僅觀察一小部份的閃電發生。

點擊右上角的按鈕可開啟選單你可以依需求開關選單中的功能與圖層打開「AURORA」就能在地球上找到極光哦!開啟「LIGHTING」就會在有閃電時同步啟動相機的閃光燈。

點擊左上角的按鈕可將地圖移至目前所在位置並將地圖拉近後下方就會出現功能按鈕。當你看見外頭有閃電時就按下「CLICK WHEN SEE LIGHTING」然後聽到雷聲時再按下「CLICK WHEN HEAR THUNDER」它就能計算出這個閃電離你有多遠唷!