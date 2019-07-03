來當個發明家吧！「Inventioneers」製作骨牌式路徑送目標到終點！（iPhone, Android）

大家應該有曾經看過或玩過骨牌遊戲吧？將骨牌間隔排好再推倒看著它們一個接著一個倒下感覺就很療癒，

而除了使用骨牌來進行這個遊戲外也有玩家會加入其它的物品像是小球、玩具車、風扇……等透過不同的方式來產生動能創造更有趣的骨牌效應。

而這款名為「Inventioneers」的遊戲就要讓玩家在手機或平板上來進行這類型的骨牌遊戲使用的主要物品不是骨牌本身而是要利用各式各樣不同的東西來玩甚至可以在遊戲中學習到一些物理特性哦！

免費版本中開放三個場景主題分別是田野、童房與熱帶共 45 個關卡可挑戰。每個關卡都會有一些已經存在的固定物品或機關而玩家需利用剩下的物品來將它們連接起來但所提供的物品不一定全都需要派上用場只要能將目標送達終點即可。

遊戲沒有任何的限制唯一的要求就是過關而已所以你可以重覆的嘗試各種過關方法但它也沒有提供任何的解答只能全靠自己絞盡腦汁創造出一條完美的路徑囉！其實這款遊戲是為兒童所設計的但個人覺得它的趣味程度與挑戰性任何年齡層的朋友都很適合來玩如果你也對骨牌遊戲感興趣不妨來挑戰看看吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Inventioneers

Inventioneers 軟體語言： 簡體中文,英文……等

簡體中文,英文……等 開發人員： Filimundus AB

Filimundus AB 官方網站： http://www.filimundus.com/

http://www.filimundus.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 7.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲預設為英語介面可點擊左上角進入設定再點擊「國旗」圖示就能切換其它的語言。

接著就可以選擇想要挑戰的場景主題每個主題都有 15 關關卡沒有先後順序但建議還是從頭開始玩難度比較能循序漸進。

在教程關裡有相關的功能教學。將下方的可用物品擺放在場景中的正確位置再按下右上角的啟動鈕就可以讓「蘋果」落下順著機關的推進最後將「貓咪」送回阿嬤的懷抱。

完成教程後就開始自己的挑戰了每關都會告訴玩家目標物品是什麼有時候是貓有時候是籃球有時候也會有小孩……等。將目標物品送到終點就可以過關囉！

當有新的機關、物品出現時都會有相關的介紹與說明。

難度會越來越高越來越燒腦但也越來越好玩。遊戲沒有任何的提示全都得靠自己的觀察力與實驗精神當然還有毅力才能多方嘗試而不放棄唷！