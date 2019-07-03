「Clonr」超好玩的複製人相機，一個人拍照也能瘋狂玩！（iPhone, iPad）

一個人拍照時總是覺得無趣而且孤拎拎的嗎？只要利用「Clonr」來拍照就算一個人也能玩得超瘋狂哦！

「Clonr」是一款克隆相機，

也就是可以拍出複製人的相機 App。操作方式相當簡單你只要確保相機擺放的穩定度就能輕鬆拍出最少兩個、最多四個的複製人照片。它是透過前鏡頭來拍攝的所以在拍照時可在螢幕上參考前一張拍攝的相對位置避免重疊的狀況也可以玩出互動的效果。

拍照時都是使用倒數自拍的方式來進行最短可選擇 5 秒最長則有 20 秒鐘的準備時間可依變換位置、姿勢的困難度來設定自拍時間讓成功率更高。拍照後程式會透過 AI 自動顯示所有包含人的影像範圍但難免可能會有遺漏的地方此時就可再手動來修正。

不過在拍照時必須注意到光線、陰影的問題才能讓複製人的照片更加完美哦！而其有個缺點就是手動編輯的部份較不夠直覺也無法處理太細節的地方而且只能調整第二張之後的顯示範圍第一張只有被覆蓋的份所以在拍照時要稍微注意一下位置的分配才能避免後續需要手動修正的機會哦！有興趣的朋友可來玩看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Clonr

Clonr 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Dean Diakov

Dean Diakov 官方網站： http://www.deandiakov.com/

http://www.deandiakov.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.1 以上

iOS 12.1 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Clonr」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次進入會有簡單的教學按下「Got it.」後可看到下方的說明長按快門鍵可設定要拍照的次數與自拍倒數的秒數。

第2步 長按後在下方選擇拍照次數右側的調整桿則可選擇倒數秒數。接著就將手機找個穩固的位置擺放好然後按下快門鍵。

第3步 按下快門後就會開始倒數此時快到第一個定點擺好 pose拍照後會再接續第二次的倒數一樣快點移動到第二個定點再拍下第二張照片。以此類推拍完所有的照片。（其實第一張的影像應該要出現在第二張但因為只會偵測＂人像＂所以第一張的玩偶熊就沒有出現出現在右圖中。）

第4步 拍完後程式就會自動判斷所有照片中的人物位置並顯示在同一個畫面中如果有發現顯示不完全的部份可點擊右上角的「Edit」進入手動將需要的範圍塗抹出來但塗抹錯誤時只能使用「Undo」來還原沒有其它的方式可手動修補回來這就是前面提到比較不夠直覺的部份。

第5步 完成編輯後點擊左上角的「Done」即可選擇儲存或分享。